"Okręt" powraca z trzecim sezonem na Epic Drama

Łukasz Szewczyk

• Epic Drama rozpoczyna emisję trzeciego sezonu seria;u "Okręt"

Nowa 10-odcinkowa seria, która miała już swoją premierę w Niemczech i Wielkiej Brytanii, została okrzyknięta przez krytyków jako "wizualnie oszałamiająca" i "trzymająca w napięciu". Uznano ją również za najlepszą w historii serialu. Fani pierwszych dwóch sezonów mogą więc spodziewać się ekscytującej rozrywki, zapierających dech w piersiach krajobrazów i nowej, gwiazdorskiej obsady!Trzeci sezon śledzi losy młodej załogi łodzi podwodnej, która zostaje wysłana na niebezpieczną misję na półkulę południową. Wdaje się w bitwę o Atlantyk i jest ścigana przez opętanego dowódcę Królewskiej Marynarki Wojennej (Ray Stevenson). Pod kierownictwem Roberta Ehrenberga (Franz Dinda) w załodze zawiązują się silne sojusze. Myśli Ehrenberga pozostają jednak na lądzie w Kilonii, gdzie rozwija się jego uczucie do Grety (Elisa Schlott), młodej matki i żony ciężko rannego, cierpiącego na nerwicę wojenną żołnierza. Również w Kilonii córka Wilhelma Hoffmanna, Hannie (Luise Wolfram), tkwi w pozbawionym miłości małżeństwie z komandorem Albrechtem Lessingiem, człowiekiem zgorzkniałym i zimnym. Hannie cierpi z powodu swojego statusu i związanych z nim społecznych oczekiwań. Kiedy poznaje Schulza (Pierre Kiwitt), uroczego dowódcę łodzi podwodnej, zaczyna igraćz ogniem.Tymczasem w egzotycznym klimacie neutralnej Lizbony, gdzie wygnańcy, szpiedzy i przestępcyz Europy ścierają się ze sobą nawzajem, Hagen Forster (Tom Wlaschiha) odkrywa śmiertelny spisek mający na celu kradzież fortuny w postaci zrabowanego w czasie wojny złota. To odkrycie,w połączeniu z jego własną historią i mrocznymi doświadczeniami na froncie wschodnim, prowadzą go do zakwestionowania własnych działań i wyborów moralnych. Dzięki temu poznaje również podejrzanego, zamieszanego w spisek człowieka, który jest w stanie zmienić bieg wojny na lepsze. Tym człowiekiem, również bardzo doświadczonym przez los, jest Klaus Hoffmann (Rick Okon). Te dwa historyczne wątki połączą się w niespodziewanym i porywającym finałowym odcinku.Oprócz aktorów znanych z poprzednich odcinków serialu "Okręt", tj.: Toma Wlaschiha, Franza Dinda, Ricka Okona i Pierre'a Kiwitta, pojawi się wiele nowych gwiazd, w tym: Ray Stevenson, Ernst Stötzner, Luise Wolfram, Elisa Schlott, Anna Schudt, Joana Ribeiro, Florian Panzner, Artjom Gilz, Jo Hartley, Fritzi Haberlandt, Johann von Bülow, Trystan Pütter Franz Hartwig.Premiera pierwszych dwóch odcinków porywającego dramatu "Okręt" będzie miała miejscew czwartek, 29 września, o 21:30 i 22:30 tylko na Epic Drama! Emisja kolejnych odcinków w każdy czwartek o tej samej godzinie.