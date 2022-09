Serial "Avenue 5" wraca z piątymdrugim sezonem. Premiera w HBO i HBO Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Serial komediowy HBO stworzony przez dwukrotnego zdobywcę nagrody Emmy Armando Iannucciego, wraca z nowym sezonem

• Drugi sezon serialu "Avenue 5" ponownie przenosi nas w niedaleką przyszłość, w której podróże po Układzie Słonecznym nie są już pomysłem rodem z literatury science-fiction, ale prężnie rozwijającą się, wycenianą na setki miliardów dolarów, gałęzią turystyki

Kapitan Ryan Clark (Hugh Laurie), dowodzący luksusowym Avenue 5 należącym do Hermana Judda (Josh Gad), próbuje nie stracić głowy, gdy statek zbacza z wyznaczonego kursu i ich ośmiotygodniowa podróż przeradza się w trwającą osiem lat wyprawę. W drugim sezonie wracamy na ten kosmiczny wycieczkowiec pięć miesięcy po nieudanej próbie zmiany kursu i podążamy śladami załogi - wybuchowej inżynierki Billie (Lenora Crichlow), nieprzewidywalnego szefa d ziału obsługi klienta Matta (Zach Woods) i wiernej prawej ręki Judda, Iris (Suzy Nakamura). Obserwujemy, jak starają się oni przewodzić, uspokajać, kontrolować i - jeśli zajdzie taka potrzeba - ukrywać się przed coraz bardziej niesfornymi pasażerami.W drugim sezonie ponownie wystąpią: Hugh Laurie (zdobywcy Złotego Globu za główną rolę w serialu "Dr House"), Josh Gad, Zach Woods, Rebecca Front, Suzy Nakamura, Lenora Crichlow, Nikki Amuka-Bird oraz Ethan Phillips. W gościnnych rolach pojawią się: Andy Buckley, Jessica St. Clair, Kyle Bornheimer, Adam Pålsson, Daisy May Cooper, Lucy Punch, Leila Farzad, Jonathan Aris oraz Arsher Ali.Pomysłodawcą serialu jest Armando Iannucci (serial HBO Figurantka). Producentami wykonawczymi tego sezonu są Armando Iannucci, Kevin Loader oraz Will Smith. Obowiązki producentów współwykonawch pełnią Keith Akushie, Jon Brown oraz Sean Gray, a producentów nadzorujących Ian Martin i Rose Heiney. Producentem liniowym jest Richard Daldry. Serial Avenue 5 jest współprodukowany przez Sky UK.Premiera drugiego sezonu serialu komediowego HBO "Avenue 5" odbędzie się 11 października w HBO i HBO Max. Tego dnia nad ranem do serwisu dodany zostanie pierwszy odcinek nowego sezonu, a emisja na antenie HBO odbędzie się o godzinie 20:40. Sezon liczy 8 odcinków.