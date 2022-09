"Gang Zielonej Rękawiczki". Kolejny polski serial Netflixa (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Magdalena Kuta, Małgorzata Potocka i Anna Romantowska w głównych rolach najnowszej komedii Netflixa "Gang Zielonej Rękawiczki"

• Opublikowano zwiastun i ujawniono datę premiery

Ośmioodcinkowa komedia kryminalna "Gang Zielonej Rękawiczki" to historia trzech nieuchwytnych, szlachetnych złodziejek: Zuzy, Kingi i Alicji, które po nieudanym napadzie ukrywają się w cichym domu opieki. Podczas gdy policja depcze im po piętach, tajemniczy gang kontynuuje swoje działania dając drugą młodość starszym mieszkańcom ośrodka, którym zarządza przebiegła i bezwzględna Marzena (Beata Bandurska).Kim jest Gang Zielonej Rękawiczki? Zuza (Magdalena Kuta) to doświadczona pilotka myśliwców. Kobieta doskonale zorganizowana, zimna i zdystansowana, a przy tym piekielnie inteligentna i złośliwa. Kinga (Małgorzata Potocka) jest kustoszką sztuki, która jako rasowa hedonistka żyje pełnią życia. Uwielbia dużo mówić, jest głośna i bardzo energiczna. Alicja (Anna Romantowska) to eteryczna i wrażliwa outsiderka, dla której najważniejsze jest jej życie wewnętrzne oraz duchowy i emocjonalny rozwój. Alicja jest spokojną i delikatną duszą z błyskotliwym poczuciem humoru, która sprawnie żongluje celnymi ripostami.Utalentowany gang trzech przyjaciółek ściga zgrany duet śledczych - Gujska (Karolina Rzepa) oraz Alfred (Mirosław Zbrojewicz), podczas gdy tajemniczy Igor (Andrzej Grabowski) stąpa im po piętach.W role mieszkańców Drugiego Domu wcielają się znani i lubiani aktorzy m.in. Tomira Kowalik, Józef Duriasz, Olgierd Łukaszewicz, Anna Korzeniecka, Elżbieta Karkoszka, Mirosława Maludzińska, Elżbieta Gaertner, Wojciech Duryasz oraz Zdzisław Wardejn.