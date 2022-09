HBO zapowiada nowy serial "The Last of Us". Premiera w 2023 roku (wideo)

Łukasz Szewczyk

• HBO opublikowało teaser nowego serialu "The Last of Us"

• Serial oparty na znanej na całym świecie grze wideo będzie miał swoją premierę w HBO i HBO Max w 2023 roku.

Historia przedstawiona w "The Last of Us" rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.W serialu wystąpią: Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie, Gabriel Luna jako Tommy, Anna Torv jako Tess, Nico Parker jako Sarah, Murray Bartlett jako Frank, Nick Offerman jako Bill, Storm Reid jako Riley, Merle Dandridge jako Marlene, Jeffrey Pierce jako Perry, Lamar Johnson jako Henry, Keivonn Woodard jako Sam, Graham Greene jako Marlon, Elaine Miles jako Florence, a także Ashley Johnson oraz Troy Baker.Autorami scenariusza serialu "The Last of Us", pełniącymi także obowiązki producentów wykonawczych, są Craig Mazin (serial HBO "Czarnobyl") oraz Neil Druckmann. Serial jest koprodukcją z Sony Pictures Television. Producentami wykonawczymi są Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan i Rose Lam. Serial wyprodukowany został przez PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint oraz Naughty Dog.