Levels Fight League MMA w Viaplay. Gala z udziałem Polaków

Łukasz Szewczyk

• Platforma Viapaly pokaże rocznie sześć gal Levels Fight League

• Umowa obejmuje wszystkie kraje nordyckie i bałtyckie, Polskę i Holandię oraz od 2023 roku Wielką Brytanię

• Transmisje Levels Fight League w Viaplay rozpoczną się 2 października od gali LFL 6 na żywo z Amsterdamu, w której zawalczą trzej polscy zawodnicy

Transmisje LFL na platformie Viaplay obejmą wszystkie kraje skandynawskie i bałtyckie, Polskę i Holandię oraz od 2023 roku Wielką Brytanię. Pierwsza z nich już 2 października! Podczas LFL 6 w Amsterdamie wystąpią tak znani zawodnicy jak byli mistrzowie organizacji Glory Jason Wilnis & Murthel Groanhart, Melvin Van Suijdam i brytyjska gwiazda Aiden Lee.W wadze średniej rywalem niepokonanego jak dotąd w zawodowym MMA (rekord 5-4-0) Patryka Molki będzie Alain Van De Merckt. Popularny "Neder" to niezwykle obiecujący zawodnik belgijskiej sceny mieszanych sztuk walki, ale doświadczenie przemawia na korzyść Polaka trenującego na co dzień w klubie MMA Rawicz.O wygraną w wadze półśredniej Max Siewruk zawalczy z Murtelem Groehartem zwanym "Predatorem". Holender surinamskiego pochodzenia to doświadczony, były kick-bokser, który walczył dla K-1, It's Showtime oraz Glory, w 2017 roku był mistrzem ostatniej z wymienionych organizacji, ale jego doświadczenie w MMA nie jest okazałe. Również Polak nie może pochwalić się w tym względzie okazałym dorobkiem - ma za sobą dwie zawodowe walki, z których jedną wygrał, a drugą zremisował. Siewruk urodził się w Miliczu, ale na co dzień mieszka i trenuje w Hiszpanii.Tymczasem reprezentujący barwy słupskiego klubu MMAtaleo Adrian Osmański zmierzy się w wadze lekkiej z Gino Van Steenisem. Zarówno Polak (2-1-0) jak i Holender (2-0-0) dopiero rozpoczynają swoją przygodę z zawodowym MMA. Polscy kibice mogli zobaczyć Osmańskiego w akcji podczas lipcowej gali Babilon MMA 30 w Międzyzdrojach, kiedy pokonał Krzysztofa Kamińskiego przez techniczny knockout w drugiej rundzie.