Polski serial HBO "Watha" od października w TVN7 i Playerze

Łukasz Szewczyk

• TVN7 jesienią 2022 roku rozpocznie emisję popularnego serialu HBO "Wataha"

• Będzie to telewizyjna premiera serialu na antenie otwartej

Serial "Wataha" to obyczajowo-sensacyjna opowieść o grupie funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy pełnią służbę na wschodniej granicy Polski, w bieszczadzkiej dziczy, oddalonej od cywilizowanego świata. Głównym bohaterem serialu jest kapitan Wiktor Rebrow (Leszek Lichota), który na skutek wybuchu traci narzeczoną Ewę, a także bliskich współpracowników i przyjaciół. Ocalał jako jedyny, przez co ściąga na siebie falę podejrzeń. Po chwili zwątpienia w sens pracy wraca, aby rozwikłać tajemnicę związaną z zamachem.Świat watahy to przede wszystkim męski świat, w którym ważne są opanowanie i chłodna kalkulacja. Pomimo twardych zasad i oficjalnych zależności strażnikom udaje się nawiązać bliższe relacje. Adam "Grzywa" Grzywaczewski (Bartłomiej Topa), oficer w randze kapitana, to przyjaciel Rebrowa, który wspiera go w trudnej sytuacji. Sam też nie jest wolny od tajemnic.W świecie "Watahy" są także kobiety - silne i wrażliwe, zdeterminowane i przenikliwe. Natalia Tatarkiewicz (Magdalena Popławska) to ambitna oficer, która zamienia dobrze jej znany i przewidywalny świat Szczecina, na dziki i pełny niedopowiedzeń świat Bieszczad. Z kolei Iga Dobosz (Aleksandra Popławska) jest skuteczną, bystrą, ale i zasadniczą prokurator, która prowadzi śledztwo związane z zamachem. W serialu "Wataha" siostry Magdalena i Aleksandra Popławskie po raz pierwszy spotkały się razem na ekranie.W produkcji występują Leszek Lichota, Bartłomiej Topa, Magdalena Popławska, Aleksandra Popławska, Andrzej Zieliński, Marian Dziędziel, Julia Pogrebińska, Dagmara Bąk i Maciej Mikołajczyk.Stacja pokaże kolejno wszystkie sezony serialu.Tytuł niezmiennie można oglądać w HBO Max, a od 12 października produkcja będzie również dostępna w Playerze.