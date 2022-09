Drugi wyścig Round of 12 NASCAR Cup Series na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Najbliższy wyścig pucharowej serii NASCAR może być kluczowy dla losów tegorocznej walki o mistrzostwo.

• Zawodnicy rywalizować będą na Talladega Superspeedway, gdzie unikanie rozbijających się rywali będzie ważniejszą umiejętnością niż czyste tempo wyścigowe.

Położony w stanie Alabama tor Talladega to jeden z trzech obiektów typu superspeedway w kalendarzu obok Daytona International Speedway oraz Atlanta Motor Speedway. Ze względu na swoją długość ponad 2 i pół mili (dokładnie 4.281 km) oraz sporą szerokość wybija się jednak na tle konkurencji.Od otwarcia we wrześniu 1969 roku, Talladega Superspeedway to miejsce, gdzie potężne wypadki w trakcie wyścigów stanowią nie wyjątek, ale normę. Dzieje się tak zwłaszcza od 1988 roku, kiedy NASCAR postanowiło ograniczyć prędkość samochodów. Efektem ubocznym było stworzenie tzw. "pack racing". Kierowcy nie są w stanie zbudować sobie przewagi nad rywalami, przez co jadą przez większość czasu w dużej grupie.W takiej sytuacji, przy wysokich prędkościach i rywalach z każdej strony każdy najmniejszy błąd może się skończyć karambolem, który pozbawi szans na dobry wynik wielu rywali. W 2012 roku podczas jesiennego wyścigu aż dwadzieścia pięć aut ucierpiało na skutek wypadku wywołanego poprzez batalię o zwycięstwo między Mattem Kensethem i Tonym Stewartem.Presja, by wygrać w ten weekend będzie ogromna, ponieważ trwają obecnie playoffy NASCAR Cup Series. Sytuacji nie ułatwia fakt, że dotychczasowe wyścigi fazy mistrzowskiej wygrywali wyłącznie kierowcy, którzy nie walczą już o mistrzostwo. W Round of 16 zwyciężali kolejno Erik Jones, Bubba Wallace oraz Chris Buescher, a pierwszy wyścig obecnej rundy padł łupem Tylera Reddicka, który ze swoimi szansami na tytuł pożegnał się tydzień wcześniej w Bristol.Pod koniec kwietnia w Talladedze zwyciężył Ross Chastian, dla którego była to druga wygrana w sezonie. Zawodnik Trackhouse Racing będzie musiał jednak podwójnie uważać. W trakcie sezonu zasadniczego Chastain rozbijał nie tylko arbuzy, celebrując pierwsze miejsce, ale także walczących z nim rywali. Część z nich będzie chciała się z całą pewnością zrewanżować, a Talladega Superspeedway to jedno z lepszych miejsc na takie akcje.NASCAR Cup Series 2022 Talladega Superspeedway - transmisja wyścigu, niedziela, 2 października, godz. 20:00.W niedzielę w Motowizji będzie można zobaczyć także ostatni wyścig roku w GT World Challenge Europe. Po zakończeniu rywalizacji w ramach Sprint Cup przyszedł czas na ostatni z pięciu wyścigów Endurance Cup. Podobnie jak rok temu, odbędzie się on na Circuit de Barcelona-Catalunya. Popularny obiekt w hiszpańskim Montmelo przyciągnie czterdzieści dziewięć załóg walczących na dystansie trzech godzin.Trzy z czterech edycji tego wyścigu padały łupem kierowców Mercedesa. Na powtórkę z rozrywki liczyć będzie załoga #88 Akkodis ASP. Raffaele Marciello ma już zapewniony tytuł w klasyfikacji całego sezonu, ale może także zdobyć tytuł w Endurance Cup wraz ze swoimi zmiennikami Julesem Gounonem oraz Danim Juncadellą. Razem wygrali najważniejsze zmagania roku, czyli 24h Spa, ale wciąż nie mają wystarczającej przewagi nad głównymi rywalami z obozu Ferrari. Davide Rigon, Antonio Fuoco i Daniel Serra w aucie #71 ekipy Iron Lynx postarają się pokrzyżować plany liderów.Polscy kibice tradycyjnie będą mogli trzymać kciuki za zespół JP Motorsport. Polsko-niemiecka ekipa ponownie wystawi dwa złoto-czarne McLareny 720s GT3. W topowej klasie Pro tradycyjnie o zwycięstwo zawalczą Christian Klien, Vincent Abril oraz Dennis Lind. Wielokrotnie pokazali już w tym roku, że mogą zaskoczyć i tym razem może być podobnie. W walce o wygranie klasy Gold Cup Patryka Krupińskiego oraz Macieja Błażka wspierać będzie Norbert Siedler.Uwaga wielu, jak zwykle w tym roku, skupiać się będzie także na załodze Audi z numerem 46. Valentino Rossi kończy swój pierwszy pełny sezon w wyścigach samochodowychi z rundy na rundę czuje się coraz lepiej na czterech kółkach. Dzięki wsparciu kierowców fabrycznych marki z Ingolstad Nico Mullera i Frederica Vervischa, dziewięciokrotny motocyklowy mistrz świata dokonuje stałych postępów i pod Barceloną może nawet liczyć na walkę o podium, zwłaszcza, że dobrze zna ten obiekt ze startów w MotoGP.Transmisja wyścigu GT World Challenge Europe - Barcelona w niedzielę (2 października) o godz. 14:30 w Motowizji.