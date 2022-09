TVP zapowiada start nowego kanału TVP Nauka. "Otwieramy umysły". Gdzie oglądać?

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (3 października 2022 roku) nadawanie rozpocznie kanał TVP Nauka

• Nowy kanał Telewizji Polskiej ma prezentować treści oparte na faktach i dowodach naukowych, budujący stałą i lojalną widownię, realizując misję mediów publicznych

TVP Nauka

- powiedział Mateusz Matyszkowicz, Prezes Zarządu Telewizji Polskiej.Jak zapowiada nadawca, widzowie TVP Nauka będą mogli uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach naukowych, poznawać dorobek polskich i światowych uczonych w naukach ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekologii, medycynie, naukach o ziemi i naukach społecznych. Filmy dokumentalne i intrygujące programy popularyzujące wiedzę przybliżą piękno i zagadki otaczającego nas świata. A dokumentowanie i prezentowanie w atrakcyjny sposób unikalnej polskiej przyrody będzie jednym z głównych celów stacji. Na antenie toczyć się będą również debaty naukowe prezentujące różnorodność opinii i ścierające się poglądy w najważniejszych obszarach badawczych.Dla widzów przygotowano teleturniej naukowy. W paśmie filmu fabularnego prezentowane będzie ambitne kino SF oraz filmy biograficzne dotyczące ludzi świata nauki. Natomiast w paśmie "Nauka i sztuka" przedstawiani będą artyści, którzy w swojej twórczości inspirują się badaniami i odkryciami naukowymi.Od pierwszego dnia TVP Nauka będzie transmitować ogłoszenie tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Studio noblowskie poprowadzą Marta Kielczyk i Michał Juszczakiewicz. W kolejnych dniach widzowie będą mogli uczestniczyć w ogłoszeniu laureatów z chemii, fizyki i ekonomii. Transmisje ważnych wydarzeń naukowych będą wizytówką TVP Nauka. Już 25 października widzowie TVP Nauka będą mogli oglądać kolejną transmisję częściowego zaćmienia Słońca. Planowane są także relacje ze startów najważniejszych kosmicznych misji, czy też innych najistotniejszych wydarzeń naukowych na świecie.Na antenie TVP Nauka nie zabraknie nowych programów. Codziennie Franek Cofta będzie odkrywał tajemnice zjawisk i przedmiotów, które wszyscy powinniśmy dobrze znać. Zapyta m.in. o to, "ile ważą chmury" czy "komu nie zaśpiewamy 100 lat" w emitowanym każdego dnia programie. Bogumił Radajewski zgłębiać będzie tajemnice kosmosu w programie, a doktor Łukasz Grabarczyk umożliwi widzom uczestniczenie w niezwykłych dokonaniach polskich chirurgów w cyklu dokumentalnym. Dariusz Gross, dziennikarz zafascynowany tajnikami przyrody poprowadzi widzów przez polskie parki narodowe, prezentując wyniki żmudnej pracy naukowców chroniących i ratujących polskie dziedzictwo przyrodnicze. Łukasz Nowicki poprowadzi teleturniejrealizowany według oryginalnego formatu Telewizji Polskiej. Cotygodniowyprzybliży widzom najważniejsze, bieżące wydarzenia ze świata nauki.TVP Nauka to również realizowane w najdalszych zakątkach świata, filmy i cykle dokumentalne np.: "Czy wiesz, że?", "Wielkie wynalazki" i "Piwnice Jukatanu". Na antenie znajdą się znane i lubiane filmy, programy i cykle popularnonaukowe zrealizowane przez Telewizję Polską m.in. "Jak to działa?", "Sonda" i "Sonda 2", "Przyrodnik na tropie", "Weterynarze z sercem", "Operacja zdrowie". Z okazji 70-lecia Telewizji Polskiej TVP Nauka przypomni sylwetkę wybitnego polskiego pisarza, jednego z najbardziej rozpoznawalnych na świecie twórców SF Stanisława Lema.W 2023 roku obchodzić będziemy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, najbardziej na świecie znanego polskiego naukowca. Z tej okazji TVP Nauka, a także inne anteny Telewizji Polskiej prezentować będą dorobek wielkiego Polaka. TVP Nauka obchody Roku Kopernika zainauguruje 1 stycznia 2023 r. teleturniejem "Giganci Nauki", który dotyczyć będzie Mikołaja Kopernika. Na naszej antenie zaprezentowane zostaną także filmy dokumentalne dotyczące fromborskiego kanonika. Przygotowane będą również widowiska artystyczne, które prezentować będą dorobek polskiego astronoma.TVP Nauka zapowiada popularyzację wiedzy z zakresu przyrody, technologii i technologii kosmicznych, biologii, medycyny, astronomii, fizyki, matematyki, chemii, ekologii, ekonomii i nauk społecznych, kierując się mottem Stefana Żeromskiego:. Stacja zaprasza do współpracy ośrodki badawcze, zarówno uniwersyteckie oraz te niezależne. Zaprasza także naukowców i popularyzatorów nauki, inżynierów i wynalazców, a także technologiczne start-upy. TVP Nauka będzie prezentować odkrycia i badania, publikacje naukowe oraz warsztat pracy naukowców.Nowy kanał startuje w poniedziałek, 3 października 2022 roku i będzie od początku dostępny w naziemnej telewizji cyfrowej, a widzowie znajdą go wybierając numer 20 na pilocie. Od pierwszego dnia nadawania TVP Nauka będzie dostępna w sieci telewizji kablowej TOYA w pakietach Oszczędnym, Wygodnym oraz Bogatym. Abonenci znajdą kanał na pozycji 96. W ciągu kilku kolejnych dni TVP Nauka znajdzie się w ofercie największego operatora kablowego w Polsce - Grupy Vectra. Abonenci spółek Vectra i Multimedia Polska znajdą TVP Nauka na pozycji 160. Program będzie również dostępny w kilkudziesięciu innych sieciach kablowych m.in.: Promax, SatFilm, Dolsat, TELPOL, Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu, JMDI, Spółdzielnia Słowianin, Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady, East&West.