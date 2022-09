Drugi sezon serialu "Biały Lotos" w HBO i HBO Max

Łukasz Szewczyk

• Wyróżniony największą w tym roku liczbą nagród Emmy serial "Biały Lotos" powraca z nowym sezonem.

"Biały Lotos" to stworzona przez Mike'a White'a satyra społeczna. Akcja pierwszego sezonu osadzona była w ekskluzywnym kurorcie na Hawajach. Produkcja wyróżniona została 20 nominacjami do nagród Emmy, w 13 kategoriach, a otrzymała aż 10 statuetek, w tym za najlepszy miniserial, antologię serialową lub film.W drugim sezonie serialu wraz z nową grupą gości i hotelowych pracowników udajemy się do ekskluzywnego kurortu na Sycylii.W nowym sezonie występują: F. Murray Abraham, Jennifer Coolidge, Adam DiMarco, Beatrice Grannò, Meghann Fahy, Jon Gries, Tom Hollander, Sabrina Impacciatore, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe, Simona Tabasco oraz Leo Woodall.Twórcą, scenarzystą i reżyserem produkcji jest Mike White, który wraz z Davidem Bernadem oraz Markiem Kaminem pełni także obowiązki producenta wykonawczego.Polska premiera drugiego sezonu serialu HBO "Biały Lotos" (The White Lotus) odbędzie równolegle z premierą światową, czyli 31 października nad ranem. Wtedy właśnie pierwszy odcinek dodany zostanie do serwisu HBO Max. Premierowa emisja pierwszego odcinka na antenie HBO zaplanowana została tego samego dnia na godzinę 3:00, a pierwsza wieczorna powtórka na godz. 20:10.