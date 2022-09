Październikowe Wielkie Kino w Warner TV

Łukasz Szewczyk

• Filmowe starcia co środę w Warner TV

• Wpaździernikowej edycji cyklu "Wielkie Kino" pojawią się takie gwiazdy jak Denzel Washington, Ethan Hawke, Colin Farrell, Chris Evans, Natalie Portman

Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj / © 2022 Focus Features LLC. All Rights Reserved

Cykl rozpocznie(5 października) w reżyserii Antoine'a Fuqua, którego specjalnością są thrillery. Do swoich filmów angażował takie gwiazdy jak Morgan Freeman czy Jake Gyllenhaal. Produkcja emitowana przez Warner TV również może pochwalić się zestawem ciekawych aktorskich nazwisk. W rolach głównych wystąpili Denzel Washington i Ethan Hawke. Aktorzy wcielają się w policjantów: pierwszy jest doświadczony i ma dobrą pozycję w pracy, chociaż jego metody rozwiązywania spraw nie zawsze są zgodne z zasadami policyjnej gry. Pod swoje skrzydła musi wziąć młodszego adepta. Wraz z rozwojem akcji staje się oczywiste, że obydwaj staną przed moralnymi dylematami.Przestępcze zagrywki są też głównym tematem(12 października). Produkcja odniosła światowy sukces i cieszyła się ogromnym uznaniem krytyków oraz widzów. Wyreżyserował ją Martin McDonagh, laureat Oscara. Do obsady zaprosił Colina Farrella, Brendana Gleesona i Ralpha Fiennesa. Trójka bohaterów uczestniczy w emocjonującej grze w kotka i myszkę: wszyscy trzej są płatnymi zabójcami, lecz jeden jest także ich szefem. Po źle wykonanej robocie zwierzchnik zleca jednemu z nich zabójstwo drugiego. Dzieje się to w belgijskiej Brugii, gdzie dwójka partaczy liczyła na chwilę odpoczynku. Będą jednak musieli zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem.(19 października) to zupełnie inne ujęcie filmów akcji. Tytułowy Scott Pilgrim zakochuje się w nowej dziewczynie. Jest pewny, że to wybranka jego życia. Okazuje się, że droga do jej serca nie jest prosta. Niczym w komputerowej grze, aby spełnić swoje marzenie, musi po drodze pokonać różnych wrogów: a są nimi byli chłopacy wybranki. Jego sposobem na wygranie bitew z przeciwnikami są występy muzyczne. Film Edgara Wrighta to zapadające w pamięć piosenki, niebanalne charaktery głównych bohaterów, wiele zabawnych sytuacji i komiksowa estetyka.Cykl zakończy film, który pokazał, że Natalie Portman czuje się doskonale w mrocznych thrillerach o politycznych dystopiach.(26 października) to film w reżyserii sióstr Wachowskich, twórczyń "Matrixa", oparty na komiksie Alana Moore'a. Czerpie z historii Guy'a Fawkesa, historycznej figury buntownika Wielkiej Brytanii. W tej opowieści autorytarny rząd Anglii trzyma w garści społeczeństwo. Pojawiają się jednak buntownicy, a jeden z nich, V, słynie z noszenia maski Guy`a Fawkesa. Uwalnia z rąk agentów rządowych młodą więzioną kobietę i wspólnie rozpoczynają walkę o wolność.