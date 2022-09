"Zakładnicy". Nowy serial dokumentalny HBO już dostępny w HBO Max

Łukasz Szewczyk

• Wnikliwy czteroodcinkowy serial dokumentalny HBO "Zakładnicy" przedstawia kontekst i kulisy kryzysu z 1979 roku oraz burzliwą historię amerykańsko-irańskich relacji.

• Serial jest już dostępny w HBO Max.

4 listopada 1979 roku irańscy działacze studenccy wdarli się na teren ambasady Stanów Zjednoczonych w Teheranie i wzięli ponad 60. Amerykanów jako zakładników. Akcja, która miała być początkowo trwającym 48 godzin protestem przeciwko amerykańskiemu imperializmowi przerodziła się w międzynarodowy kryzys, który trwał 444 dni i był na bieżąco relacjonowany przed media. Serial, w którym zobaczymy nigdy wcześniej nie emitowane archiwalne nagrania i nowe, sensacyjne wywiady z amerykańskimi zakładnikami i przetrzymującymi ich studentami jest fascynującym zapisem jednego z najbardziej dramatycznych międzynarodowych kryzysów w historii Stanów Zjednoczonych. Jego twórcy przedstawiają złożony kontekst geopolityczny, który stał się jego zarzewiem oraz polityczne konsekwencje odczuwalne po dziś dzień.Serial dokumentalny HBO "Zakładnicy" to trzymająca w napięciu i poparta dogłębną analizą kronika burzliwych wydarzeń, które trafiły na czołówki międzynarodowych gazet. W kolejnych odcinkach dowiadujemy się, co działo się przez kolejne dni i cofamy się w czasie, by lepiej zrozumieć często niejednoznaczne relacje między oboma krajami. Twórcy skupiają się na trudnych stosunkach Stanów Zjednoczonych i Iranu, które są pokłosiem wielu tajnych operacji CIA, lukratywnego handlu ropą, wspierania i obalania przywódców, rewolucyjnego idealizmu i religijnego fanatyzmu, przegranej kampanii prezydenckiej oraz pozakulisowych dostaw broni.Serial prezentuje różne opinie na temat źródeł kryzysu i rekonstruuje głośne historyczne wydarzenia na podstawie relacji ich naocznych świadków - byłych zakładników, dawnych rewolucjonistów z irańskich uczelni, którzy przetrzymywali pracowników ambasady, dyplomatów, ekspertów ds. bezpieczeństwa, polityków i dziennikarzy z obu krajów. Przed kamerą wystąpią m.in.: dawni zakładnicy Al Golacinski, Kathryn Koob, Paul Lewis, John Limbert, Michael Metrinko i Victor Tomseth, utożsamiający się z rewolucją studenci, którzy wzięli zakładników: Ebrahim Asgharzadeh i Massoumeh Ebtekar, Gary Sick, członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego i specjalista ds. Zatoki Perskiej, Chris Matthews, autor przemówień prezydenta Cartera, Mansour Farhang, były ambasador Iranu przy ONZ, Mohsen Sazegara, były urzędnik Islamskiej Republiki Iranu i dysydent polityczny, Lesley Stahl, korespondentka CBS w Białym Domu, Robert Armao, rzecznik szacha Mohammada Rezy Pahlavego i Abolhassan Bani-Sadr, były prezydent Republiki Islamskiej Iranu.Serial HBO Zakładnicy wyprodukowany został we współpracy ze spółką Show of Force Production. Za reżyserię odpowiadają: Joshua Bennett, Maro Chermayeff, Jeff Dupre, Abbas Motlagh, i Sam Pollard. Obowiązki producenta pełni Saralena Weinfield. Konsultantem jest Karim Sadjadpour. Obowiązki producentek wykonawczych ze strony HBO pełnią Nancy Abraham, Lisa Heller i Sara Rodriguez.Serial "Zakładnicy" jest już dostępny w serwisie HBO Max.