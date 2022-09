"Wywiad z Wampierm" na podstawie powieści Anne Rice. Polska premiera na antenie AMC (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Jesienią 2022 na antenie telewizji AMC premiera serialu "Wywiad z Wampirem"

• Produkcja AMC Studios oparty na kultowej sadze Anne Rice

Powieść Anne Rice "Wywiad z Wampirem" została wydana w Stanach Zjednoczonych w 1976 roku. W Polsce ukazała się kilka lat później, jednak równie szybko zyskała popularność. W 1994 roku pojawił się film o tym samym tytule, będący adaptacją pierwszej powieści z cyklu "Kroniki wampirów", na którym opiera się nadchodzący serial.W 2020 roku AMC Networks ogłosiło zawarcie umowy na zakup praw do najważniejszych dzieł literackich Anne Rice: serii "Kroniki wampirów" oraz "Dzieje czarownic z domu Mayfair" - sprzedały się one w ponad 150 milionach egzemplarzy na całym świecie. Obejmują 18 tytułów,w tym tak uwielbiane i słynne powieści, jak: "Wywiad z wampirem", "Wampir Lestat", "Królowa potępionych" czy "Godzina czarownic". Anne Rice była bezpośrednio zaangażowana w proces produkcji przed swoją śmiercią w 2021 roku, natomiast Christopher Rice, syn autorki, pełni funkcję producenta wykonawczego serialu.Siedmoodcinkowy "Wywiad z Wampirem", zrealizowany na podstawie powieści Anne Rice, śledzi epicką historię Louisa de Pointe du Laca (Jacob Anderson), pełną miłości, krwii niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą nieśmiertelność. Wampir opowiada o swojej niecodziennej egzystencji dziennikarzowi Danielowi Molloyowi (Eric Bogosian). Zmagając sięz ograniczeniami życia czarnoskórego mężczyzny w Nowym Orleanie na początku XX wieku, Louis nie może oprzeć się kuszącej propozycji Lestata de Lioncourta (Sam Reid): przemianyw wampira i zostania jego towarzyszem. Uzależniające moce Louisa mają okrutną cenę,a pojawienie się nowej podopiecznej Lestata - młodej Claudii (Bailey Bass) - sprawia, że obaj wkraczają na wieloletnią ścieżkę zemsty i odkupienia.Wielokrotnie nagradzany Mark Johnson ("Better Call Saul", "Breaking Bad", "Halt and Catch Fire"), Christopher Rice oraz nieżyjąca już Anne Rice są producentami wykonawczymi "Wywiadu z wampirem". Rolę showrunnera pełni Rolin Jones ("Friday Night Lights", "Perry Mason"). Uznany reżyser Alan Taylor ("Gra o tron", "Mad Men", "Rodzina Soprano") wyreżysował dwa pierwsze odcinki, jest także jednym z producentów wykonawczych serialu.Premiera gotyckiej opowieści od twórców takich serii, jak: "Breaking Bad" i "Better Call Saul" odbędzie się w poniedziałek 7 listopada o 22:00, wyłącznie na kanale AMC.