Polski październik w Netflix. "Wielka Woda", "Gang Zielonej Rękawiczki", "Ostatania Wieczerza"

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery października, dzień po dniu, na platformie Netflix

• Wśród nich m.in.: premiera polskiego dramatu katastroficznego "Wielka Woda", polski serial "Gang Zielonej Rękawiczki", polski film "Ostania Wieczerza"

Netflix - wykaz premier na październik 2022 roku:

Polski październik na platformie Netflix. Pierwsza propozycja to premiera dramatycznego serialu(od 5 października). Wrocław, rok 1997. Naukowcy i lokalne władze muszą podjąć szereg niewyobrażalnie trudnych decyzji, gdy do miasta zbliża się potężna fala powodziowa. Następnie komediowy serial kryminalny(od 19 października). Po nieudanym skoku trzy seniorki włamywaczki ukrywają się przed policją w domu opieki, gdzie odkrywają ponury sekret. Trzecia polska propozycja to premiera filmu(od od 26 października)..Polska, rok 1987. Milicjant prowadzący śledztwo w sprawie tajemniczych zaginięć przedostaje się do klasztoru i odkrywa mroczną prawdę o zamieszkałych w nim zakonnikach.Pozostałe propozycje serialowe miesiąca to m.in.(od 5 października). Niedokończone sprawy i atrakcyjne perspektywy są źródłem napięcia w grupie, jednak nic nie powstrzyma jej członków przed życiem w bajecznym stylu.(od 7 października). Śmiertelnie chorzy nastolatkowe z hospicjum zawierają mrożący krew w żyłach pakt - pierwsza osoba, która odejdzie, ma dać pozostałym jakiś znak z drugiej strony.(od 12 października). Héctor porzuca monotonię pracy i małżeństwa, żeby zostać detektywem. Jego pierwsze zlecenie? Dopaść seryjnego mordercę grasującego na ulicach Meksyku lat 70.(od21 października). Rok po porażce Warusa do Germanii trafia nowy rzymski generał. Ari chce zostać królem wszystkim plemion, ale najpierw musi poradzić sobie z konkurencją.(od 21 października). Gorący romans i bolesna strata. Amerykanka zakochuje się w poznanym we Włoszech Sycylijczyku. Na podstawie bestselerowego pamiętnika Tembi Locke.Wśród premier filmowych m.in.(od 5 października). Pewien chłopiec zaprzyjaźnia się ze starzejącym się miliarderem. Mają wspólne tematy - książki i swoje pierwsze iPhone'y. Ale gdy starszy pan umiera, przyjaźń wciąż jest żywa. Kolejna propozycja to(od 19 października). Przyjaźń najlepszych koleżanek, Sofii i Agaty, przechodzi test, gdy trafiają do szkoły magii dla przyszłych dobrych i złych czarodziei. Wśród filmowych premier także(od 26 października). Przepracowana pielęgniarka korzysta z pomocy nowego kolegi w pracy i w domu - do chwili, gdy niespodziewana śmierć pacjenta rzuca na niego pewne podejrzenia.• od 2 październikaKrólowe na zawsze• od 3 październikaFrytka i Kartofelcia: Sezon 4• od 4 październikaHasan Minhaj: The King's Jester• od 5 październikaImperium przepychu: Sezon 3Nailed It!: Sezon 7Wielka wodaWalka o sprawiedliwość: Sprawa Paolo Guerrero: Sezon 113 uwięzionych: Jak przetrwaliśmy w tajlandzkiej jaskiniTogoSkok z wysokościTelefon pana Harrigana• od 6 październikaWstrząsy wtórne: Trzęsienie ziemi w NepaluRadości i cierpienia młodego Yuguo• od 7 październikaTiger & Bunny 2: Część 2Przedziwne Przygody JamesaRozmowy z mordercą: Taśmy Jeffreya Dahmera:MiniserialDrużyna odkupieniaStarzy ludzieNajszczęśliwsza dziewczyna na świecieKev Adams: Prawdziwy jaDomek dla lalekDerry Girls: Sezon 3 (finał)GlitchKlub PółnocnyKretAndropauza• od 8 październikaTrzy małe kobietki• od 10 październikaStrażnicy przyrody• od 11 październikaWilki z wyspy VancouverIliza Shlesinger: Hot ForeverDeaw 13: Tajlandzki stand-UpPoradnia małżeńskaMałżonka do wynajęcia• od 12 październikaDetektyw BelascoaránEasy-Bake Battle: Konkurs domowego gotowaniaTerytorium krokodyli• od 13 pażdziernikaWyjątekMartwy punkt: Paranormalny park: Sezon 2Sue Perkins: To całkiem legalnePlaylistaObserwator: Miniserial• od 14 październikaKlątwa Bridge HollowPragnienie wybawieniaŚwięta rodzinaMismatched: Sezon 2Czarne motyleTake 1: Jedna szansa• od 17 październikaRestauracja Gofci i MochiegoPewnego razu w małym miasteczku• od 18 październikaLisa Another Great DayGabriel Iglesias: Stadium FluffySomebody Feed Phil: Sezon 6Niewyjaśnione tajemnice: Część 3 (Odc. 1-3)• od 19 październikaMiłość jest ślepa: Sezon 3 (Odc. 1-4)NieznajomyAkademia Dobra i ZłaNotre Dame: MiniserialGang Zielonej Rękawiczki• od 21 październikaOni: Opowieść o bogu piorunów: MiniserialDescendant28 dni grozyBarbarzyńcy: Sezon 2Od zera: MiniserialHigh: Wyznania przemytniczki z Ibizy: Sezon 1• od 23 październikaFranco Escamilla: Podsłuchiwacz• od 24 październikaKlatkaBogdan Boner: Egzorcysta: Sezon 3• od 25 październikaNiewyjaśnione tajemnice: Część 3 (Odc. 4-6)Barbie Epic Road TripGabinet osobliwości Guillermo Del ToroFortune Feimster: Good Fortune• od 26 pazdziernikaMiłość jest ślepa: Sezon 3 (Odc. 5-7)Zbieg: Ciekawy przypadek Carlosa GhosnaOstatnia wieczerzaDobry opiekunOkraść Mussoliniego• od 27 październikaRomantic KillerZjazd Rodzinny: Sezon 5Magiczne przygody Daniela SpellboundaEarthstormCiciDubai Bling• od 28 październikaThe Bastard Son & The Devil HimselfBig Mouth: Sezon 6If OnlyDrink MastersWendell I WildMy Encounter With EvilI Am a StalkerNa Zachodzie bez ZzmianWild is The Wind• od 29 październikaKarppi: Sezon 3