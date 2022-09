Viaplay szykuje się na nowy sezon F1 w Polsce. Ambasadorem rozgrywek Max Verstappen

Łukasz Szewczyk

• Max Verstappen pojawi się w nowych, ekskluzywnych produkcjach Viaplay

• Logo Viaplay pojawi się na kasku Verstappena od październikowego Grand Prix Singapuru oraz na daszku oficjalnej czapki kierowcy Formuły 1 od 2023 r.

• Verstappen będzie ambasadorem Viaplay we wszystkich krajach, w których platforma jest dostępna

Logo Viaplay na kasku Verstappena / Fot. Viaplay

Max Verstappen i Viaplay zawarli porozumienie rozszerzające długoterminowe, wielorynkowe partnerstwo Mistrza Świata Kierowców Formuły 1 i platformy streamingowej Viaplay. Logo Viaplay pojawi się na kasku Verstappena już podczas najbliższego Grand Prix Singapuru, a także na daszku oficjalnej czapki kierowcy od sezonu 2023. Partnerstwo obejmuje również produkcję kolejnych ekskluzywnych treści dla widzów Viaplay, po sukcesie tegorocznych, oryginalnych filmów dokumentalnych "Verstappen - Lion Unleashed" i "Master of the Track".Viaplay i Verstappen będą wspólnie pracować nad nowymi i ekskluzywnymi programami, które będą miały premierę pomiędzy końcem obecnego sezonu Formuły 1 w listopadzie, a początkiem sezonu 2023. W styczniu 2022 roku Verstappen został ambasadorem Viaplay w krajach, w których platforma posiada prawa do pokazywania Formuły 1. Po rozszerzeniu współpracy występował będzie w tej roli na wszystkich rynkach, na których obecne jest Viaplay, także tam gdzie dostępna jest ekskluzywna zawartość Viaplay Select.- mówi Max Verstappen.- dodaje Peter Nørrelund, dyrektor sportowy Viaplay Group.Viaplay jest domem Formuły 1 w Holandii, krajach nordyckich i bałtyckich, a od 2023 roku będzie prowadzić transmisje również w Polsce.Partnerstwo z Maxem Verstappenem to kolejna odsłona współpracy Viaplay z największymi gwiazdami światowego sportu. W sierpniu platforma ogłosiła podobne porozumienie z norweskim napastnikiem Manchesteru City , Erlingiem Haalandem. Pierwszym efektem współpracy z jednym z najlepszych piłkarzy nożnych na świecie jest film dokumentalny "Haaland - The Big Decision", dostępny wyłącznie na platformie Viaplay.