Wirtualna Polska kupiła pakiet większościowy w Audiotece

Łukasz Szewczyk

• Wirtualna Polska Media została większościowym akcjonariuszem spółki Audioteka S.A.

• To jeden z więskzych serwisów z audiobookami działający w Polsce oraz w Niemczech, Czechach i na Litwie.

Wirtualna Polska konsekwentnie buduje swoją pozycję w usługach subskrypcyjnych. Po tym, jak w 2021 roku kupiła 6,5% akcji w spółce Audioteka S.A., teraz zgodnie z zapowiedziami, powiększyła posiadany pakiet do ok. 60%. Transakcja zamknęła się w kwocie 95 mln zł.- mówi Jacek Świderski, prezes zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.- mówi Adam Rogaliński, VP Corporate Development Wirtualna Polska Holding S.A.Audioteka S.A. to lider polskiego rynku audiobooków oferujący poprzez swoją platformę ponad 20 tys. tytułów, zarówno w modelu subskrypcyjnym (Audioteka Klub), jak i w sprzedaży detalicznej (Audioteka Store). Siłą Audioteki jest rozwój treści własnych, w tym znanych Superprodukcji takich jak Gra o Tron czy Solaris.- mówi Arek Seidler, prezes zarządu Audioteka S.A.Po transakcji dotychczasowy zespół zarządzający Audioteki będzie kontynuował współpracę ze spółką. Filarami wzrostu w kolejnych latach będą m.in. dalsze inwestycje w treści własne (w tym krótkometrażowe), promocja programu subskrypcyjnego Audioteki wraz z innymi usługami subskrypcyjnymi WP oraz intensyfikacja działań marketingowych na rynku polskim i zagranicą.Audioteka odnotowała w 2021 r. prawie 90 mln zł przychodów, a EBITDA spółki wyniosła ponad 14 mln zł.