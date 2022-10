Finałowe Speedway Grand Prix w Toruniu w TTV

Łukasz Szewczyk

• W Toruniu rozegrane zostanie ostatnie w tym roku Speedway Grand Prix, po którym Bartosz Zmarzlik odbierze trzeci w karierze puchar za zdobycie indywidualnego mistrzostwa świata na żużlu

• Transmisja zawodów w TTV i Eurosport Extra

Pierwszy sezon Speedway Grand Prix na antenach i platformach TVN Warner Bros. Discovery zakończy się w sobotę zawodami w Toruniu, po których Bartosz Zmarzlik będzie świętować trzeci w karierze tytuł indywidualnego mistrza świata. Wyjątkowe zawody będą transmitowane w ogólnodostępnym, bezpłatnym kanale naziemnym TTV, a także w Eurosporcie Extra w Playerze. Pasjonująco zapowiada się walka o brązowy medal mistrzostw świata. Po dziewięciu rundach Patryk Dudek zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej (100 punktów), ale Brytyjczyk Robert Lambert traci do niego zaledwie trzy punkty. Na kolejnych miejscach znajdują się Dan Bewley (93 punkty), Fredrik Lindgren (92 punkty), Maciej Janowski (92 punkty) i Tai Woffinden (88 punktów).Rywalizację skomentują Michał Korościel i Marcin Kuźbicki. Reporterem w Toruniu będzie Bartłomiej Ślak. Z kolei w prowadzonym przez Sebastiana Szczęsnego studiu pojawią się Piotr Protasiewicz i Grzegorz Walasek. Początek relacji o 18:30. Widzowie Eurosportu Extra w Playerze będą mieli dostęp do obrazu z dodatkowych 16 kamer umieszczonych w parku maszyn. Już o 13:00 w Eurosporcie Extra w Playerze rozpocznie się transmisja kwalifikacji do ostatniego Grand Prix w sezonie.W piątek rozdane zostaną z kolei medale mistrzostw świata U21. Po dwóch rundach na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej jest Mateusz Cierniak, który wygrał zawody w Pradze i Cardiff. Polak ma aż 12 punktów przewagi nad Janem Kvechem z Czech. Na trzecim i czwartym miejscu znajdują się Duńczycy: Benjamin Bassa (25 punktów) i Kevin Juhl Pedersen (22 punkty). Finałową rundę SGP2 w Eurosporcie 1 i Playerze skomentują Michał Korościel i Rafał Lewicki. Początek transmisji o 19:00.Plan transmisji:Piątek (30 października):•19:00, finałowa runda SGP2, Toruń (Eurosport 1 i Eurosport Extra)Sobota (1 października):• 13:00, kwalifikacje do SGP, Toruń (Eurosport Extra)• 18:30, finałowa runda SGP, Toruń (TTV i Eurosport Extra)