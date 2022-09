Włoski klasyk, ważne testy madryckich potęg, F1 - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W ten weekend ELEVEN SPORTS pokaże hitowy mecz ligi włoskiej pomiędzy Interem Mediolan a AS Romą.

• Transmitowane będą także spotkania ligi hiszpańskiej, w których ekipy ze stolicy zostaną poddane poważnym sprawdzianom.

• Kibice motorsportu na ekscytujące zmagania kierowców podczas wyścigu F1 o Grand Prix Singapuru.

Inter Mediolan i AS Roma zostały przed sezonem wzmocnione i są w gronie kandydatów do mistrzostwa Włoch. Ostatnio grają jednak w kratkę i muszą odrabiać kilkupunktową stratę do prowadzącego w rozgrywkach SSC Napoli. Stawka starcia Nerazzurrich z ekipą Giallorossich będzie bardzo wysoka, bo zwycięzca może awansować na czwarte miejsce w tabeli, a przegrany stracić kontakt z czołówką i skomplikować swoją sytuację. Na Stadio Giuseppe Meazza kibice zobaczą w akcji takie gwiazdy jak Lautaro Martínez, Romelu Lukaku, Nicolò Barella, Paulo Dybala, Nicola Zalewski czy Tammy Abraham. Drużyna z Mediolanu postara się przedłużyć imponującą passę siedmiu ligowych wygranych z rzędu na własnym stadionie, natomiast rzymianie spróbują pokonać Inter po raz pierwszy od lutego 2017 roku.W innej ciekawie zapowiadającej się konfrontacji lider rozgrywek, SSC Napoli, zmierzy się z Torino FC. Na Stadio Diego Armando Maradona dojdzie do ciekawego pojedynku polskich pomocników - Piotra Zielińskiego po stronie gospodarzy z Karolem Linettym w szeregach Byków. Przed gośćmi z Turynu nie lada wyzwanie, ponieważ Azzurri nie przegrali meczu od ponad pięciu miesięcy.Po sześciu kolejkach LaLiga Santander Real Madryt ma na koncie komplet zwycięstw i jest liderem tabeli. Przewaga Królewskich nad drugą w stawce FC Barceloną Roberta Lewandowskiego wynosi jednak zaledwie dwa punkty, dlatego, jeśli chcą mieć gwarancję utrzymania pierwszej pozycji, to muszą w najbliższy weekend pokonać CA Osasunę. Gospodarze wierzą, że sukces zagwarantują im tacy piłkarze jak Rodrygo, Vinícius Júnior, Federico Valverde czy Aurélien Tchouaméni, którzy rozgrywają świetny sezon. Rewelacyjna ekipa z Pampeluny z pewnością stawi im silny opór, bo zajmuje piątą lokatę i włączyła się do walki o awans do europejskich pucharów. Goście staną przed szansą na pierwszy triumf na Estadio Santiago Bernabéu od ponad 18 lat. Czy uda im się sprawić w Madrycie niespodziankę?Sporych emocji powinna dostarczyć również konfrontacja na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, gdzie Sevilla FC zmierzy się z Atlético Madryt. Oba zespoły mają duże aspiracje, ale po przeciętnym początku sezonu muszą gonić ścisłą ligową czołówkę. Gospodarze liczą przede wszystkim na swojego najlepszego snajpera Rafę Mira oraz Kaspera Dolberga, który kilka dni temu strzelił ważnego gola dla reprezentacji w wygranym meczu z Francją. Po stronie gości kluczową rolę może odegrać trio Álvaro Morata - Antoine Griezmann - João Félix, które stanowi największy atut w ofensywie Los Colchoneros.Po dziewiątej kolejki Ligue 1 Uber Eats będzie konfrontacja czwartego w tabeli RC Lens z szóstym Olympique Lyonnais. Ekipa z Lens jest obok Paris Saint-Germain i Olympique Marsylia jedynym niepokonanym klubem francuskiej ekstraklasy i włączyła się do gry o awans do następnej edycji Ligi Mistrzów UEFA. Mocno przyczynili się do tego Przemysław Frankowski i Łukasz Poręba, którzy odgrywają w drużynie coraz ważniejsze role. Do pełnych treningów po kontuzji powrócił też Adam Buksa, który aspiruje do występów w pierwszym składzie. Tym razem Polacy i ich koledzy muszą bardzo uważać, bo zespół z Lyonu zagra silnie zmotywowany, po tym, jak ostatnio zgubił punkty w starciach z PSG, AS Monaco i FC Lorient. Defensywę Lens będą naciskać m.in. Alexandre Lacazette, Tetê i Karl Toko-Ekambi.Trudny sprawdzian czeka także prowadzące w tabeli Paris Saint-Germain, które podejmie na własnym stadionie OGC Nice. Paryżanie są zdecydowanie najskuteczniejszą ekipą obecnych rozgrywek, ale w ten weekend będą musieli sforsować silną obronę gości, która tylko w jednym meczu od początku kampanii straciła więcej niż jedną bramkę. Liczą również na rewanż za poprzednie spotkanie z Niceą, przegrane 0:1.FC Porto to aktualny mistrz Portugalii i jeden z głównych kandydatów do tytułu w tym sezonie. Od początku sierpnia ekipa Smoków straciła jednak punkty w dwóch meczach, przez co w tabeli wyprzedzają ją niepokonane w obecnych rozgrywkach SL Benfica i SC Braga. W ósmej kolejce dojdzie do ciekawie zapowiadającej się konfrontacji Porto z drużyną z Bragi. Na Estádio do Dragão gospodarze postarają się o dziewiąte z rzędu zwycięstwo przed własną publicznością, ale muszą być czujni, bo zespół trenera Artura Jorge'a wygrał cztery ostatnie wyjazdowe spotkania, strzelając swoim rywalom w sumie aż 14 goli. Jedną z atrakcji tego widowiska będzie snajperski pojedynek najlepszych strzelców Liga Portugal - Mehdiego Taremiego po stronie Porto z Simonem Banzą w barwach Bragi.Max Verstappen triumfował w pięciu ostatnich wyścigach Formula 1®, dzięki czemu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Jeśli na ulicznym torze w Singapurze Holender ponownie wygra, a inni kierowcy ukończą zmagania w korzystnej dla niego kolejności, to już w ten weekend będzie mógł cieszyć się ze swojego drugiego tytułu mistrzowskiego w karierze. Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell, Lewis Hamilton i pozostali zawodnicy z grupy pościgowej zrobią wszystko, by pokrzyżować jego plany.Zróżnicowana trasa i duża wilgotność powietrza sprawiają, że na Marina Bay Street Circuit możliwości fizyczne kierowców są wystawiane na ciężką próbę. Bardzo często w trakcie wyścigu tracą oni około trzech kilogramów ze swojej wagi. Kto tym razem poradzi sobie najlepiej?Plan transmisji:Piątek (30 września):• 11:55 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 11:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński• 14:55 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2022:(Eleven Spots 1, studio od 14:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Robert Smoczyńskistudio: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół• 19:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Świerżyński• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(ELeven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz Majak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Spots 3 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski22:10 Liga Portugal:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Adrian GątarekSobota (1 października):• 11:55 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 11:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół, studio: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Eryk Szpruch, Sebastian Chabiniak• 14:55 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Dominik Guziak• 17:55 Serie A:[/b] (Eleven Sports 1, studio od 17:15)komentarz: Piotr Dumanowski, Sebastian Chabiniakstudio: Mikołaj Kruk, Piotr Czachowski, Antoni Partum• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Mateusz Majak• 20:40 Serie A:(Eleven Spots 1, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Piotr Czachowski, Antoni Partum• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Grzyb, Michał Świerżyński• 23:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (2 października):• 11:55 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1)studio: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 13:55 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 13:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Mikołaj Kruk• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Grzyb, Dominik Guziak• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Adrian Gątarek• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:15)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejskistudio: Mateusz Majak, Piotr Czachowski, Marcin Nowomiejski• 20:40 Serie A:(ELeven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Dumanowski• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Michał Wszołek, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej Kruk• 23:15(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (3 października):• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Świerżyński, Adrian Gątarek• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)