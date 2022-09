Hity Ekstraklasy, mecz "Lewego", derby Londynu - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Mecz Roberta Lewandowskiego w LaLiga Santander

• Starcia Lech - Legia oraz Pogoń - Lechia w PKO BP Ekstraklasie

• Derby północnego Londynu Arsenal - Tottenham

Tę kolejkę piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy rozpocznie piątkowe spotkanie Radomiaka Radom z Cracovią. Następnie Cezary Olbrycht zaprasza na "Super Piątek", w ramach którego Wisła Płock podejmie Piasta Gliwice. Punktami najważniejszymi będą za to dwa z trzech meczów sobotnich. Obejrzymy w akcji mistrza Polski, Lecha Poznań, który w szlagierowym spotkaniu zagra z liderem tabeli, Legią Warszawa. Wieczór ten będzie też wyjątkowy dla Pogoni Szczecin, która otworzy w pełni zmodernizowany stadion im. Floriana Krygiera. Mecz z Lechią Gdańsk cieszy się ogromnym zainteresowaniem, na trybunach ma zasiąść ponad 20 tysięcy widzów. Po zakończeniu spotkania specjalne wydanie "Ligi+" poprowadzi w Szczecinie Rafał Dębiński.W niedzielę głównym starciem dnia będzie mecz Widzewa Łódź z Rakowem Częstochowa. Raków, który także pozostaje z zaległym meczem, jest tuż za plecami Legii w tabeli. Ewentualna porażka w sobotę warszawskiej drużyny i dobry wynik w Łodzi pozwoli mu przy dobrym wyniku przejąć prowadzenie. Po meczu "Liga+ Extra". W poniedziałek spotkanie Śląska Wrocław z Wartą Poznań.W najbliższej kolejce LaLiga Santander polski widz będzie na pewno wypatrywał ze szczególną uwagą meczu Realu Mallorca z FC Barcelona. W najbliższy weekend na antenie Canal+ mecz z udziałem Roberta Lewandowskiego. Lider klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej (osiem goli na koncie) ma przed sobą bardzo intensywny czas. Do połowy listopada, kiedy to piłkarze wyjadą na zgrupowania przed mistrzostwami świata w Katarze, rozegra aż osiem kolejek ligowych. Transmisja meczu Blaugrany w sobotę. Przed meczem i po jego zakończeniu zapraszamy na studio z analizami i komentarzami.Również w sobotę Getafe zagra z Realem Valladolid. Dzień po meczu Barcelony starcie Espanyolu z Valencią, Celty z Realem Betis oraz Girony z Realem Sociedad.Dwa spotkania ligi angielskiej. Jedno z nich będzie hitowym starciem. Chodzi o derby północnej części Londynu pomiędzy Arsenalem a Tottenhamem. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że lider z Emirates Stadium doznał już porażki w tym sezonie, a trzeci w tabeli Tottenham wciąż pozostaje niepokonany. Za czołówką goni z kolei Liverpool, który zajmuje ósme miejsce. Zagra w sobotę z Brighton & Hove Albion, które zajmuje czwartą lokatę.W ten weekend sześć spotkań Ligue 1 Uber Eats. Po remisie Olympique Marsylia ze Stade Rennes w poprzedniej kolejce samodzielnym liderem została ekipa Paris Saint-Germain. Ma ona dwa punkty przewagi nad drużyną Igora Tudora.To jednak nie spotkania z udziałem PSG i l'OM będą najważniejszym punktem nadchodzącej serii gier. Czwarte w tabeli RC Lens z Przemysławem Frankowskim, Adamem Buksą i Łukaszem Porębą zmierzy się w niedzielnym hicie z szóstym Olympique Lyon, który zaliczył bardzo dobry początek sezonu, ale ostatnio doznał trzech porażek z rzędu.To będzie przedsmak sezonu NBA, który rusza już 18 października. Po raz pierwszy od wielu lat zobaczymy w niej Polaka. 19-letni Jeremy Sochan będzie bowiem reprezentował barwy San Antonio Spurs. Syn Anety Sochan, byłej koszykarki Polonii Warszawa został czwartym polskim koszykarzem wybranym w drafcie. Trafił do ekipy ze stanu Teksas po wyborze z numerem dziewiątym.W Saitama Super Arenie zobaczymy jednak dwie inne drużyny: będą to broniący tytułu Golden State Warriors, którzy zagrają w pokazowych starciach z Washington Wizards, byłą ekipą Marcina Gortata w latach 2013-2018. Mecze rozgrywane w Japonii są kolejnym etapem ekspansji ligi poza Stany Zjednoczone. Frekwencji będzie tutaj sprzyjał fakt, że główna hala w Saitamie może pomieścić więcej niż 22 tysiące widzów.Najbliższy sezon NBA dostępny na wyłączność na sportowych antenach Canal+ i w serwisie Canal+ online.Plan transmisji:Piątek (30 września):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Filip Surma, Rafał Nahorny• 19:00 WTA 250 w Tallinie:(Canal+ Sport 2)komentarz: Żelisław Żyżyńśki, Dawid Celt• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Cezary Olbrycht• 20:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Michał Żewłakow• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Krzysztof Marciniak, Michał Bojanowski• 23.00(Canal+ Sport 5)Sobota (1 października):• 12:00 WTA 250 w Tallinie:(Canal+ Sport 5)komentarz: Maciej Zaręba, Joanna Sakowicz-Kostecka• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Marcin Baszczyński• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Now)Komentarz: Artur Kwiatkowski, Michał Bojanowski• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Grzegorz Mielcarski• 17:00 WTA 250 w Tallinie:(Canal+ Family)komentarz: Maciej Zaręba, Joanna Sakowicz-Kostecka• 19:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Radosław Majdan• 20:00 Studio LaLiga (Canal+ Premium)Prowadzący: Filip Surmagoście: Cezary Wilk, Leszek Orłowski, Tomasz Ćwiąkałareporterzy on-site: Łukasz Wiśniowski, Maja Strzelczyk, Remigiusz Kul• 20:55 LaLiga:(Canal+ Premium)Komentarz: Michał Mitrut, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Marcin Rosłoń, Marek Jóźwiak• 22:30(Canal+ Sport)Prowadzący: Rafał Dębiński• 23.00(Canal+ Sport 5)Niedziela (2 października):• 07:00 NBA Japan Games:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Łopaciński, Dominik Tomczyk• 10.00(Canal+ Sport)• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Maciej Murawski• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Now)Komentarz: Piotr Glamowski, Michał Bojanowski• 13:00 WTA 250 w Tallinie:(Canal+ Sport 5)komentarz: Joanna Sakowicz-Kostecka, Adam Molenda• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentatorzy: Piotr Domagała i Michał Zachodny• 13:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Tomasz Ćwiąkała, Leszek Orłowski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Wojciech Jagoda• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2komentatorzy: Dawid Król i Michał Gutka• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)Komentarz: Adam Marchliński, Michał Trela• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Filip Surma, Marek Jóźwiak• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Edward Durda, Jakub Kręcidło• 19:30(Canal+ Premium)Prowadzący: Bartosz Gleń, Krzysztof Marciniak• 20:40 ​Ligue 1:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Tomasz Wieszczycki• 23.00(Canal+ Sport 5)Poniedziałek (3 października):• 18:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Remigiusz Jezierski• 20:00(Canal+ Sport 2)Prowadzący: Przemysław Rudzki• 21:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Filip Surma• 22:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 23.00(Canal+ Sport 5)