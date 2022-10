HBO Max na pierwszą połowę października. "DC Liga Super-Pets", "Uncharted", "Stargirl III"

Łukasz Szewczyk

• HBO Max ogłasza ramówkowe nowości na pierwsze dwa tygodnie października

(od 1 października) - trzeci sezon serialu o przygodach licealistki Courtney Whitmore, która odkrywa u siebie supermocne i postanawia zainspirować grupę młodych herosów do walki ze złoczyńcami z przeszłości(od 1 października) - szósty sezon serialu o młodych latach Sheldona Coopera, którego znamy z serialu Teoria wielkiego podrywu (The Big Bang Theory). Sheldon jest niezwykle utalentowanym, bardzo bystrym, ale także dość bezbronnym i naiwnym chłopcem. Jego ojciec, George, często nie jest w stanie nadążyć za synem, a jego kochająca matka Mary stara się zaakceptować małego geniusza i chronić go przed niezrozumieniem i małomiasteczkową społecznością(od 1 października) - kiedy jej szkolna wycieczka do Włoch na koniec roku szkolnego zostaje odwołana, marzenie Alby (Naira Lleó) o ucieczce od swojego życia oraz podejrzanych interesów, w które zawsze wplątuje ją jej brat, wydaje się prawie niemożliwe. Dziewczyna odkrywa jednak, że niektórzy z jej kolegów z klasy potajemnie planują niezwykłą podróż samochodem(od 2 października) - drugi sezon serialu o kambodżańskiej lekarce, która przyjeżdża do USA, aby uratować życie chorego syn0a. Kiedy system zawodzi i zmusza ją do ukrycia, staje się "sprzątaczką" dla organizacji przestępczej, wykorzystując przy tym swoją nieprzeciętną inteligencję(od 4 października) - w swoim drugim stand-upie dla HBO nominowana do Emmy Yvonne Orji wykorzystuje terapię, aby omówić ewoluujące swoich przemyśleń na temat przyjaźni, randek, dorosłości i tego, dlaczego faceci potrzebują lepszych przyjaciół(od 7 października) - trzeci sezon serialu o Nicky, Amerykance pochodzenia chińskiego, która wyrusza w życiową podróż do odosobnionego klasztoru w Chinach. Po powrocie odkrywa, że jej rodzinne miasto zostało opanowane przez przestępczość i korupcję. Nicky wykorzystuje sztuki walki, żeby chronić swoją społeczność(od 8 października) - drugi sezon serialu dokumentalnego, w którym młody biolog i ekolog szkoli się w gotowaniu "zmarnowanego jedzenia" z pomocą najlepszych szefów kuchni w Europie, aby nauczyć widzów, że również żywność może być ponownie wykorzystywana. Każdy odcinek rozgrywa się w jednym z europejskich krajów(od 9 października) - nowy sezon trzymającego w napięciu serialu kryminalnego o ambitnym policjancie, który wpada na ślad ogromnej korupcji. Akcja nowego sezonu rozgrywa się na początku lat trzydziestych ubiegłego wieku w Berlinie, mieście zabawy i grzechu, bezprawia i nieograniczonych możliwości(od 11 października) - drugi sezon serialu Avenue 5 ponownie przenosi nas w niedaleką przyszłość, w której podróże po Układzie Słonecznym nie są już pomysłem rodem z literatury science-fiction, ale prężnie rozwijającą się, wycenianą na setki miliardów dolarów, gałęzią turystyki. W roli głównej Hugh Laurie(od 12 października) - kolejny sezon serialu inspirowanego życiem wielkiej gwiazdy NFL, Spencera Paysingera, który pokazuje życie dwóch rodzin z różnych światów(od 12 października) - drugi sezon serialu śledzącego losy młodej tenisistki z Beverly Hills i elitarnego zawodnika baseballu z Chicago, którzy grają na studiach o wysokie stawki. Ich wczesna dorosłość na prestiżowym HBCU jest pełna wzlotów, upadków i seksualnych doświadczeń(od 15 października) - trzeci sezon serialu o Ramym Hassanie (Ramy Youssef), młodym Amerykaninie o egipskich korzeniach. Serial opowiada o wyzwaniach, jakie wiążą się z balansowaniem między światem muzułmańskiej społeczności, której członkowie uważają, że całe życie jest sprawdzianem moralnym oraz życiem beztroskiego millenialsa przekonanego, że można żyć, nie ponosząc za to żadnych konsekwencji(od 28 października) - nowy hiszpański serial komediowy Max Original. Garcia, superżołnierz stworzony podczas trwania reżimu Franco, był zamrożony przez 60 lat i nagle budzi się w teraźniejszości. Z pomocą Antonii, młodej dziennikarki, odkrywa spisek, który grozi wciągnięciem Hiszpanii w kolejną wojnę domową(od 31 października) - w drugim sezonie komediowego serialu HBO wraz z nową grupą gości i hotelowych pracowników udajemy się do ekskluzywnego kurortu na SycyliiWśród filmowych premier film(od 2 października). Krypto i Superman to nierozłączni przyjaciele, którzy walczą razem z przestępczością w Metropolis. Kiedy Superman i reszta Ligi Sprawiedliwości zostają porwani, Krypto tworzy drużynę zwierzaków ze schroniska, aby uratować superbohaterów.W serwisie zadebiutuje polski film(od 2 października). Magda i Arek są zgodnym małżeństwem z 25-letnim stażem, które opiekuje się chorym dziadkiem. Mieszkają z synem, który od dawna pozostaje w związku ze swoją dziewczyną. Wydaje się, że wszystko jest w porządku. To jednak tylko pozory.W filmie(od 7 października) nastolatkowie z Dublina - Matthew, niezależna Jen, nihilistyczny Rez i szalony Kearney - opuszczają szkołę, aby oddać się piciu i narkotykom. Jednocześnie popełniają szokujące wykroczenia, które nieodwołalnie zmienią ich życie. Kolejna propozycja to(od 7 października) - życie Miny wywraca się do góry nogami, gdy dowiaduje się, że jej mąż nie był winny zbrodni, za którą został stracony w Iranie. Kobieta rozpoczyna cichą walkę z cynicznym systemem dla dobra swojego i córki.(od 7 października) to nakręcony w jednym ujęciu oryginalny thriller o parze, która spotyka się w sieci. Kiedy Lili w końcu poznaje Eduardo, wcale nie jest rozczarowana. Niestety chłopak ją okłamał.(od 15 października) - cztery lata z życia Julie, energicznej młodej kobiety, która płynie po niespokojnych wodach swojego życia miłosnego i usiłuje znaleźć swoją ścieżkę kariery. Wszystko prowadzi ją do realistycznego spojrzenia na to, kim naprawdę jest.(od 16 października) - poszukiwacz skarbów Nathan Drake, potomek odkrywcy Sir Francisa Drake'a, dowiaduje się, gdzie znajduje się El Dorado, legendarne południowoamerykańskie złote miasto.Wśród propozycji dokumentnych(od 6 października). Bułgarski film dokumentalny koprodukcji HBO Max, opowiada o grupie piłkarskich chuliganów z podupadającego bułgarskiego miasta Pernika. Po niegdyś kwitnącym ośrodku przemysłowym, pozostaje dziś tylko miejska legenda o twardości mieszkańców - górników. Kamera Nikołaja Stefanowa śledzi losy Tsetso, skinheada i samotnego ojca, przywódcy gangu Dado oraz Mimeto, jedynej kobiety w grupie. Z kolei dokument(od 13 października) zawiera niepublikowane wcześniej nagrania i ekskluzywne wywiady z żołnierzami piechoty morskiej USA, talibami i ewakuowanymi mieszkańcami Afganistanu, ukazując historię największego transportu powietrznego w historii USA.(od 18 października) to kontynuacja serialu dokumentalnego HBO przedstawiającego historię NXIVM, organizacji, której założyciel, Keith Raniere, oraz kilku innych członków zostało oskarżonych o handel ludźmi i wymuszenia haraczy• 1 październikaStargirl III, odc. 1-4Młody Sheldon VI, odc. 1Jak posłać wszystko w diabły, odc. 1-6The Walking Dead XI, odc. 1-8Los Espookys II, odc. 3Jumanji: Przygoda w dżungliDrive My CarSzarlatanZabij to i wyjedź z tego miastaMarshall63 dni późniejW rzeczywistościDziewczynyChłopakiMiXHisteriaNad wodąLudzie w ruchuBez wątpieniaKung Fu PandaKung Fu Panda 2Shrek Forever After• 2 październikaPani sprzątająca II, odc. 1-2DC Liga Super-PetsDuma i uprzedzenie, i zombieStudio 666Plac zabawRequiem dla snuDom zbrodniLas samobójców• 3 październikaRick i Morty VI, odc. 5Ród smoka, odc. 7Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 24Wyznania gejszyŚwiat po nasPat the Dog: A Very Special Dog• 4 październikaAloha, Scooby-Doo!Ostrym nożemYvonne Orji: Cała ja5 październikaNTSF:SD:SUV::, odc. 1-12Pani sprzątająca II, odc. 3Opowieść podręcznej V, odc.5• 6 październikaStargirl III, odc. 5Szkolny bluesMiss plastiku - piękno spod skalpelaMiasto w ogniuNie chcemy ciebie w naszym mieściePo prostu miłość• 7 październikaKung Fu III, odc. 1Sprawa ideala VI, odc. 5Z życia wzięte, odc. 1-10Ballada o białej krowieMłodzi wściekliRendez-vousKaliforniaPat the Dog: A Too Scary StoryPat the Dog: Into the Wild• 8 październikaMisja: Zero odpadów II, odc. 1Młody Sheldon VI, odc. 2Los Espookys II, odc. 4Jak brat bratuW drogę!Wyspa tajemnicLobsterTo właśnie seks• 9 październikaBabylon Berlin IV, odc. 1-2LudzieMagnetic Beats• 10 październikaRick i Morty VI, odc. 6Ród smoka, odc. 8Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 25• 11 październikaAvenue 5 II, odc. 1• 12 październikaNTSF:SD:SUV:: II, odc. 1-15All American V, odc. 1All American: Nowe początki II, odc. 1Pani sprzątająca II, odc. 4Opowieść podręcznej V, odc.6Nagość wystawiona na widok publicznySentenced for LifeKainowe dzieciFritzi: A Revolutionary TaleKronika tajemnic: Niewłaściwy człowiekKronika tajemnic: Związani winoroślą38 w Madison Square Garden• 13 październikaStargirl III, odc. 6Lotnisko w Kabulu• 14 październikaKung Fu III, odc. 2Sprawa idealna VI, odc. 6Zabić bestięPorzucony transport• 15 październikaRamy III, odc. 1-10Misja: Zero odpadów II, odc. 2Młody Sheldon VI, odc. 3Los Espookys II, odc. 5Najgorszy człowiek na świecieShrek Trzeci