Jesień z Radiem Kolor. Nowy program poranny, nowe głosy

Łukasz Szewczyk

• Rusza jesienna ramówka Radia Kolor 103 FM.

Od poniedziałku do piątku nowy dzień słuchacze zaczną z nowym głosem Radia Kolor. Między 6:00 a 7:00 Stefan Janicki sprawi, żebędzie przyjemnym budzikiem. Między 7:00 a 9:00 nowy poranek, który poprowadzą Łukasz Suda i Stefan Janicki. W programie specjalnie wyselekcjonowane, energetyczne "Barwne granie", najważniejsze "Wiadomości Radia Kolor" z Warszawy, kraju i świata przygotowywane przez dziennikarzy Radia Kolor, "Pomoc drogowa" - czyli doniesienia ze stołecznych dróg i aktualna prognoza pogody co pół godziny. W poniedziałki po 7:10 w cyklu "Zawodowcy" ciekawe obserwacje z życia warszawskich pracowników najprzeróżniejszych profesji. Około 8:10 na pojawi się nowy konkurs "Cukrownia" w którym słuchacze będą musieli zmierzyć się z powiedzeniem czegoś miłego na temat zaskakujących osób, rzeczy czy wydarzeń.Między 9:00 a 12:00 słuchaczami Koloru zaopiekuje się Alicja Bendkowska. W paśmienowością będzie cykl "(S)Ala gimnastyczna", w której specjaliści z dziedziny sportu i fitnessu będą dzielić się swoimi cennymi wskazówkami w poniedziałki i środy po 10:15.Naw godzinach 12:00-15:00 niezmiennie zaprosi Martyna Wawryło. W poniedziałki o 12:40 Martyna zaprezentuje tylko dobre wiadomości w cyklu "Przyjemności z wiadomości". O 14:15 spotkanie z najciekawszymi muzycznymi albumami w cyklu "Płyta Koloru".Między 15:00 a 18:00poprowadzi Adam Gołaszewski. Nowością w programie będzie konkurs "Z definicji", w którym codziennie po 16:15 sprawdzi znajomość języka polskiego. Adam to także zapalony muzyk, dlatego z przyjemnością podzieli się swoją pasją w cyklu "Sekrety brzmienia", w którym we wtorki o 15:15 przedstawi ciekawostki dotyczące historii muzyki, instrumentów czy podpowie jak tworzy się współczesne hity.O 17:15 tradycyjnie najciekawsze kulturalne wydarzenia w Warszawie i okolicach w cyklu "Warszawa po godzinach", a od 15:55 co pół godziny serwis dla kierowców "Pomoc drogowa".Wieczory od poniedziałku do piątku należą do Bartka Wejmana, który między 18:00 a 21:00 zaprasza na. O 19:10 garść kulturalnych zaproszeń w cyklu "Warszawa po godzinach". W czwartki po 20:10 "Pomoc kuchenna", czyli inspirujące przepisy, pyszne pomysły i ciekawi goście ze świata kuchni.W poniedziałki w godzinach 21:00-22:00 niezmiennie na 103 FM króluje polska muzyka. Najciekawsze muzyczne propozycje znad Wisły serwuje Martyna Wawryło w. Od poniedziałku do piątku między 22:00 a 24:00 w Kolorze zagra, czyli zestaw specjalnie dobranych nastrojowych brzmień, idealnych po ciężkim dniu.Weekendy to czas Justyny Sokołowskiej, która w soboty i niedziele zaprasza naw godzinach 10:00-15:00. W soboty o 13:15 tradycyjnie zagości konkurs "Instagra", a w niedziele o tej samej porze - znany dotychczas z porannych audycji "Najtrudniejszy konkurs świata". O 14:15 kolejne polecenia z kulturalnej mapy stolicy i okolicy w magazynie "Warszawa po godzinach".Nowością w soboty będzie także cykl "Stolica historii". O 15:15 na 103 FM zagoszczą historyczne opowieści ekspertów z Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie.Nowa ramówka Radia Kolor zacznie obowiązywać od poniedziałku 3 października 2022 r.