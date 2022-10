Transmisje ważnych wydarzeń tenisa stołowego w TVP Sport

Łukasz Szewczyk

• Polski Związek Tenisa Stołowego i Telewizja Polska zawarły umowę o współpracy.

• Dzięki dwuletniemu projektowi "Droga do Paryża", tenis stołowy będzie regularnie gościć na antenie TVP Sport.

Polski tenis stołowy w ostatnich latach przeżywa renesans. Młode pokolenie zawodników regularnie staje na podiach Mistrzostw Europy w kategoriach kadetów, juniorów, a także w rozgrywkach do lat 21. W ubiegłym roku Samuel Kulczycki i Miłosz Redzimski sięgnęli po historyczne, srebrne medale Młodzieżowych Mistrzostw Świata - odpowiednio w kategoriach U19 i U15. Nieustannie pokaźne kolekcje medali przywożą również z Igrzysk Paraolimpijskich, mistrzostw Europy i świata reprezentanci z niepełnosprawnościami. Licencje zawodnicze w sezonie 2021-2022 posiadało w naszym kraju ponad 13 tys. osób, zrzeszonych w blisko 700 klubach. Polski Związek Tenisa Stołowego realizuje rocznie dziesiątki wydarzeń promujących tenis stołowy, a także zaszczepia w najmłodszych pasję do tenisa stołowego w programie "Pingpongowe Marzenie z Enea".Jedynym brakującym elementem, niezbędnym do jeszcze prężniejszego wzrostu popularności tenisa stołowego w Polsce, był brak stałej współpracy z telewizją, która regularnie prezentowałaby szerokiemu odbiorcy sukcesy polskich zawodników. Za sprawą wspólnych starań władz Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz dyrekcji Telewizji Polskiej, wypracowane zostało porozumienie, mające zapewnić tenisowi stołowemu znaczący wzrost zainteresowania. Z początkiem września 2022 roku została podpisana umowa o współpracy.- mówi Dariusz Szumacher, Prezes Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego.Transmisje meczów Polaków zagoszczą na antenie TVP Sport niebawem.- mówi Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport.