Jesień w Polsat Play. Nowością seria "Jedziemy na ryby"

Łukasz Szewczyk

• Kultowe pozycje programowe jesienią 2022 w Polsat Play

• Wśród nowości seria "Jedziemy na ryby"

Jesienią 2022 roku Polsat Play wprowadza do swojej ramówki jedną nowość. Bohaterami nowego serialu dokumentalnego(piątek, godz. 20.00, od 7 października) są charyzmatyczni wędkarze. Kamery stacji śledzą ich pełne humoru przygody, biwakowe życie i podziwiają razem z nimi naturę. Nowa seria pokazuje wyjątkowych przyjaciół, którzy spotykają się nad wodą, aby razem miło spędzić czas. Ryby są tutaj jedynie pretekstem do tego, żeby opowiedzieć o ich relacjach. Łączy ich nie tylko pasja do łowienia, razem po prostu cieszą się ze wspólnie spędzonych chwil, bawią się, relaksują- to jest po prostu ich świat. Zapominają nad wodą o codziennych troskach. Dla bohaterów wędkarstwo to nie tylko hobby, to sposób na życie.Jesienią widzowie Polsat Play znów będą mogli oglądać nowe odcinki popularnych seriali dokumentalnych. Wśród nich(poniedziałek, godz. 22.00). Bogusław Wołoszański ruszy tropem sekretnych wydarzeń, niewyjaśnionych tajemnic i zaginionych fortun. Tej jesieni postara się odpowiedzieć m.in. na pytania czy Władimir Putin powtarza błędy Hitlera z 1941 roku, gdy Wehrmacht wyruszył na podbój ZSRR? Czy wynaleziona w czasie II wojny światowej i powszechnie używana broń przeciwpancerna Panzerfaust ponownie dowodzi swojej wartości w walkach toczonych przez ukraińskich żołnierzy z rosyjskimi czołgami w Ukrainie? Czy oddziały powietrznodesantowe, które odegrały istotną rolę w walkach II Wojny Światowej, mogą powtórzyć swoje sukcesy na współczesnym polu walki?(poniedziałek, godz. 22.30) to największy w Polsce lombard, w którym można sprzedać lub zastawić wszystko. Tym biznesem zarządza rodzina Walczaków z Siemianowic Śląskich na czele z Walusiem, czyli Grzegorzem Walczakiem. Spryt, zimna krew i poczucie humoru to cechy wyróżniające tego mistrza handlu już od 15 lat. Jak Waluś przeprowadza zwycięskie negocjacje i czy klienci lombardu potrafią go jeszcze czymś zaskoczyć?Nowa formuła, nowe tematy i nowi prowadzący. W programie(wtorek, godz. 22.00) ściśle ze sobą współpracujący archeolog i poszukiwacz odkrywają historię uzupełniając się wzajemnie. Korzystają nie tylko z metod archeologicznych czy historycznych ale również poszukiwawczych m.in. z wykorzystaniem georadaru. Nowy sezon rozpocznie się od Jaćwingów (których znamy choćby z książki "Pan Samochodzik i Templariusze"), aż po 1945 rok. Odwiedzimy nie tylko miejsca związane z walkami II Wojny Światowej, ale także średniowieczne zamki, nowożytne dwory, a nawet grodzisko z początków Państwa Polskiego. Twórcy pokażą widzom polskie Alcatraz i zamek Diabła Warszyckiego, a tajemnice Krzyżaków zawiodą nas nad jeziora mazurskie. Nie zabraknie tematów "czołgowych i samolotowych", twórcy wyjaśnią dlaczego Stalag 1B znajdował się nie tylko pod Olsztynkiem. Zakamarki arcybiskupiego zamku naprowadzą nas na trop prawdziwej hrabiny, a na koniec tajemnica diabelskiego tańca na moście w UniejowieW nowym sezonie serialu dokumentalnego Polsat Play(środa, godz. 21.00, od 12 października) widzowie zobaczą kolejny etap prac przy największej rozbiórce elektrowni w historii Polski. Elektrownia Adamów w Turku to ogromny kompleks budynków, kominów, generatorów, chłodni, hal, magazynów czy turbin. Wyburzenie infrastruktury takiego giganta, to proces wyjątkowo skomplikowany i wieloetapowy. Często niebezpieczny. Mnóstwo materiałów wybuchowych, setki godzin przygotowań i zegarmistrzowska precyzja. W serialu pokazujemy historyczny moment transformacji energetycznej, która dzieje się na naszych oczach tu i teraz.Jesienią w Polsat Play także 6 sezon programu(środa, godz 21.30), który pokazuje Polakom, co dzieje się z ich śmieciami. Nowe przygody, nowe ekipy. W serii(środa, godz. 22.00, po dwa odcinki) kamery stacji po raz kolejny zaglądają za więzienne mury. Tym razem do Zakładu Karnego we Wronkach, do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze oraz Aresztu Śledczego w BiałymstokuBohaterami serialu(czwartek, godz. 21.30, po dwa odcinki) są prawdziwi ludzie gór, którzy mieszkają na Podhalu. W nowym sezonie widzowie będą mogli śledzić ich barwne perypetie, poznać gwarę, tradycję, muzykę i kulturę tego wyjątkowego regionu. Góry dają bohaterom wewnętrzny spokój i siłę, są ich domem i ukochanym miejscem na ziemi.W 7. serii(czwartek, godz. 22.30, po dwa odcinki) zobaczymy ponownie rolników, których widzowie zdążyli już pokochać. Młode małżeństwo Agata i Marcin opowiedzą o tym czy ich życie zmieniło się po ślubie. Poznamy również ich mamy, które nie ukrywają, że bardzo oczekują wnuków. Nie zabraknie również perypetii Grzesia z Dobrzyniówki. Samotny kawaler cały czas wierzy, że spotka kobietę swojego życia. Poznamy również 23-letniego Kamila, założyciela Stowarzyszenia Szansa dla Bociana pomagającego w rehabilitacji bocianów, które uległy różnego rodzaju wypadkom.Serial dokumentalny(piątek, godz. 22.00) pokazuje życie współczesnej młodzieży. Przedstawieni w nim bohaterowie są z różnych środowisk, mają różne zainteresowania i poglądy na życie. Barwni, wrażliwi, pełni pasji i pragnień dzielą się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi otaczającego ich świata. Dowiemy się co mają do powiedzenia i jak odbierają otaczającą ich rzeczywistość. Ten serial próba wsłuchania się w głos młodego pokolenia i pomoc w jego zrozumieniu. W drugiej serii oprócz znanych i lubianych bohaterów pojawią się również nowi. Poznamy Julkę, która nagrywa filmiki na tik toku, rozrywkową ekipę Dopka oraz Kubę, który pokaże nam nocne, imprezowe życie Mielna.Bohaterami serialu(piątek, godz. 22.30) są osoby dotknięte kryzysem bezdomności. Opowiadają historię swojego życia i krętą drogę, którą przebyli. Czasami jest to droga pełna bólu, czasami dająca nadzieję na zmianę. Pokazują też reguły, które obowiązują w wielkim mieście, gdy twoim domem staje się ulica.Autorzy jesiennej serii programu(niedziela, godz. 9.00) odwiedzą jedyne w swoim rodzaju Podhale, gdzie w typowych górskich rzekach połowią pstrągi, porozmawiają o sprzęcie i skutecznych przynętach. Odwiedzą kultowy Zbiornik Czorsztyński, gdzie oprócz pięknych smoków - sandaczy można złowić również okazy wspaniałych okoni. Zawitają również na jedno z łowisk komercyjnych, gdzie prowadzący Adam Tański będzie testował połów tyczką mierząc się z okazami karpi. Ekipa programu zawita również do malowniczego Barcina, miasta nad Notecią, gdzie Adam rozpoczynał swoją przygodę z wędkarstwem. W tym sezonie poruszony zostanie również temat niedawnej katastrofy ekologicznej na Odrze. Jeszcze przed tym wydarzeniem Adam ze swoimi gośćmi łowił piękne leszcze metodą gruntową, próbował też złowić metodą spinningową bolenie. W podsumowaniu odcinków znad Odry przedstawione zostanie oblicze katastrofy i stan rzeki kilka tygodni po niej. Czy rzeka ponownie się odbuduje i w jakim tempie?Bohaterkami serialu dokumentalnego(sobota, godz. 21.00), są kobiety, które zakochały się w mężczyznach z kryminalną przeszłością. Nowy sezon to spotkanie z bohaterami, których już poznaliśmy w poprzednich sezonach, a także z nową ciekawą parą. Zobaczymy co wydarzyło się w życiu Sandry. A zmiany są naprawdę zaskakujące, nawet dla jej własnej matki. Pati postanowi koniecznie zaciągnąć Olusia do ołtarza i szybko uczynić go ojcem. Adrian i Robert wciąż się czubią i wciąż nie wyobrażają sobie życia bez siebie. Ania nie przestaje być zazdrosna o Michała. Poznajemy również Malwinę i Michała- parę, która mimo dwóch lat znajomości wciąż się dociera. Malwina to niezależna kobieta, która zajmuje się inwestowaniem w swoją urodę, Michał zaś jest adwokatem, na widok którego wymiękają nawet ci, którzy mają problemy z prawem. W każdej z par znajdziemy coś, z czym będziemy mogli się identyfikować i każdy z tych związków ma jakiś swój mały hardcorowy element.Serial(sobota, godz. 21.30) bez cenzury pokazuje rzeczywistość na budowie. Bohaterami są budowlańcy, którzy wykonują przeróżne zlecenia wymagających inwestorów. Wśród nich są zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, którzy w tym fachu dopiero stawiają swoje pierwsze kroki. Jak wiadomo robota na budowie niesie ze sobą wiele niespodzianek. Każda inwestycja, to nowe wyzwanie, z którym nasi budowlańcy muszą sobie poradzić. Podczas wykonywania zleceń spotykają ich liczne zwroty akcji, niespodziewane przeszkody i mnóstwo zabawnych sytuacji.Z kolei program(sobota, godz. 22.00) to spotykania ciekawych ludzi, którzy postanowili szukać szczęścia w różnych częściach globu. Tym razem Polsat Play wybierze się między innymi za ocean do Ameryki Północnej. Spotkamy tam Anię z Venice na Florydzie, Edytę z Vancouver czy Ewę z Ottawy. Poznamy ich pasje oraz odkryjemy razem niezwykłe miejsca.22. sezon serialu(niedziela, godz. 21.00, po dwa odcinki). A w nim tradycyjnie będziemy mogli śledzić losy kultowych bohaterów takich jak: Bandziorek, który dzięki Danusi ustatkował się, wiedzie spokojne życie i coraz częściej pojawia się temat ślubu. Pan Henio, który stracił głowę dla Pani Marysi, a ta coraz śmielej wprowadza swoje zasady na jego gospodarce. Czy Robert "Tancerz", który bardzo źle znosi rozstanie z żoną Zuzią i stara się znaleźć sposób jak uratować związek na odległość. Oczywiście znajdzie się też miejsce dla nowych kawalerów, którzy poszukując wyśnionej miłości, mają duże szanse stać się ulubieńcami widzów."Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady" wielu z nas o tym marzyło, ale niewielu udało się zrealizować ten plan. Serial(niedziela, godz. 22.00) przybliża historię ludzi, którym to się udało, ale również historię tych, których korzenie od wielu pokoleń wpisane są w tę ziemię. Poznajemy ciekawych bohaterów, którzy tworzą niepowtarzalny koloryt Bieszczad.Bezkompromisowy łowca pedofilów Krzysztof Dymkowski przemierza Polskę tropiąc przestępców seksualnych i organizując wspólnie z policją zasadzki. Nowy sezon serii(niedziela, godz. 22.30), to nowe strategie, nietuzinkowe metody działań, zaskakujące zwroty akcji i brawurowe zatrzymania. W internecie pojawia się coraz więcej przestępców i coraz więcej z nich wpada w pułapkę zastawioną przez Łowcę. Czy Łowcy uda się złapać wszystkich?