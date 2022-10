TVP Nauka już nadaje

Łukasz Szewczyk

• Nowy kanał TVP Nauka rozpoczął nadawanie

Od pierwszego dnia nadawania, nowy kanał TVP Nauka transmituje ogłoszenie tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (3 października). Studio noblowskie poprowadzą Marta Kielczyk i Michał Juszczakiewicz. W kolejnych dniach widzowie będą mogli uczestniczyć w ogłoszeniu laureatów z fizyki (4 października), chemii (5 października) oraz nauk ekonomicznych (10 października). Z kolei 25 października transmisja częściowego zaćmienia Słońca. Planowane są także relacje ze startów najważniejszych kosmicznych misji, czy też innych najistotniejszych wydarzeń naukowych na świecie.Codziennie Franek Cofta będzie odkrywał tajemnice zjawisk i przedmiotów, które wszyscy powinniśmy dobrze znać. Zapyta m.in. o to, "ile ważą chmury" czy "komu nie zaśpiewamy 100 lat" w emitowanym każdego dnia programie. Bogumił Radajewski zgłębiać będzie tajemnice kosmosu w programie, a doktor Łukasz Grabarczyk umożliwi widzom uczestniczenie w niezwykłych dokonaniach polskich chirurgów w cyklu dokumentalnym. Dariusz Gross, dziennikarz zafascynowany tajnikami przyrody poprowadzi widzów przez polskie parki narodowe, prezentując wyniki żmudnej pracy naukowców chroniących i ratujących polskie dziedzictwo przyrodnicze. Łukasz Nowicki poprowadzi teleturniejrealizowany według oryginalnego formatu Telewizji Polskiej. Cotygodniowyprzybliży widzom najważniejsze, bieżące wydarzenia ze świata nauki.TVP Nauka to również realizowane w najdalszych zakątkach świata, filmy i cykle dokumentalne np.: "Czy wiesz, że?", "Wielkie wynalazki" i "Piwnice Jukatanu". Na antenie znajdą się znane i lubiane filmy, programy i cykle popularnonaukowe zrealizowane przez Telewizję Polską m.in. "Jak to działa?", "Sonda" i "Sonda 2", "Przyrodnik na tropie", "Weterynarze z sercem", "Operacja zdrowie". Z okazji 70-lecia Telewizji Polskiej TVP Nauka przypomni sylwetkę wybitnego polskiego pisarza, jednego z najbardziej rozpoznawalnych na świecie twórców SF Stanisława Lema.W paśmie filmu fabularnego prezentowane będzie ambitne kino SF oraz filmy biograficzne dotyczące ludzi świata nauki. Natomiast w paśmie "Nauka i sztuka" przedstawiani będą artyści, którzy w swojej twórczości inspirują się badaniami i odkryciami naukowymi.TVP Nauka zapowiada popularyzację wiedzy z zakresu przyrody, technologii i technologii kosmicznych, biologii, medycyny, astronomii, fizyki, matematyki, chemii, ekologii, ekonomii i nauk społecznych. Stacja zaprasza do współpracy ośrodki badawcze, zarówno uniwersyteckie oraz te niezależne. Zaprasza także naukowców i popularyzatorów nauki, inżynierów i wynalazców, a także technologiczne start-upy. TVP Nauka będzie prezentować odkrycia i badania, publikacje naukowe oraz warsztat pracy naukowców.Od początku nadawania kanał TVP Nauka dostępny jest w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. Dodatkowo kanał dostępny będzie w ofertach operatorów płatnej telewizji.