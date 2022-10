"Eksperyment". Nowy podcast Michała Janczury na platformie TOK FM

Łukasz Szewczyk

• Michał Janczura przygotował kolejny radiowy serial dokumentalny, tym razem poświęcony eksperymentom z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Najnowszy podcast w bibliotece platformy TOK FM to "Eksperyment", kolejna produkcja autorstwa Michała Janczury. Będzie to radiowy serial dokumentalny o poszukiwaniu cudownego leku, o świecie medycyny i nauki, o dążeniu do sławy i uwielbienia, o układach na najwyższych szczeblach władzy, o handlowaniu nadzieją i o wielkich pieniądzach, ale przede wszystkim o pacjentach, którzy za to wszystko płacą. Główną osią tych wszystkich historii są eksperymenty przeprowadzane z wykorzystaniem komórek macierzystych.- dodaje Michał Janczura.Pierwszy odcinek cyklu pojawi się na platformie TOK FM już jutro - we wtorek, 4 października 2022 roku o godz. 7:00 i będzie dostępny dla wszystkich internautów. Jednocześnie ukaże się też druga część cyklu, której - podobnie jak kolejnych, udostępnianych już co tydzień - będą mogli słuchać subskrybenci TOK FM Premium na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM.Dodatkowo, odcinki serii pojawią się również na antenie Radia TOK FM - pierwszy w dniu startu cyklu w audycji "Mikrofon TOK FM", nadawanej po godz. 20:00. Następne będą emitowane z tygodniowym opóźnieniem względem premiery w sieci.Z związku ze startem nowego cyklu podcastowego zespół TOK FM przygotował dla internautów specjalną ofertę, w ramach której za pierwsze trzy miesiące korzystania z TOK FM Premium zapłacą oni 5 zł.Autorem serialu "Eksperyment" jest Michał Janczura, dziennikarz Radia TOK FM.Na platformie podcastowej TOK FM w 2021 r. pojawiły się dwie części radiowego serialu dokumentalnego jego autorstwa pt. "Piecza". Serial przedstawiający dramatyczne losy dzieci wywołał poruszenie wśród polityków i instytucji, a Michał Janczura został nominowany do wielu prestiżowych nagród dziennikarskich, w tym Grand Press 2021 w kategorii Reportaż audio. Otrzymał także tytuł "Czułego sygnalisty". Natomiast w 2022 r. swoją premierę miał "Folwark" - serial dokumentalny Michała Janczury o władzy, polityce i lokalnych układach w małym miasteczku na Pomorzu Zachodnim - Kaliszu Pomorskim.W zbieraniu informacji do serialu "Eksperyment" Michałowi Janczurze pomagali Adrian Wojtasik i Michał Tomasik. O oprawę dźwiękową podcastu zadbał Bartosz Dąbrowski. Producentką serialu jest Magdalena Birecka.Pojawienie się serii "Eksperyment" na platformie TOK FM wspiera promocja na antenie stacji, na stronie tokfm.pl oraz na profilach TOK FM w mediach społecznościowych.