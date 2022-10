Canal+ 4K Ultra HD wkracza do kabla. Nowy kanał w ofercie sieci Vectra

Łukasz Szewczyk

• Vectra jest pierwszym ogólnopolskim operatorem sieci kablowej, który dołączył do swojej oferty Canal+ w jakości 4K

W poniedziałek (4 października 2022 roku) telewizyjna oferta sieci Vectra została rozszerzona do dostęp do kanału. Program jest dostępny dla abonentów pakietu Canal+ Prestige w sieci Vectra, korzystających z dekoderów TV Smart 4K Box na pozycji 375.Canal+ 4K Ultra HD to kanał premium, w którym są transmitowane wybrane wydarzenia sportowe, w tym m.in. mecze PKO BP Ekstraklasy. W ramówce znajdują się także premiery filmowe, seriale, produkcje oryginalne Canal+, widowiska muzyczne i programy dokumentalne. Wszystko w jakości obrazu 4K Ultra HD.Vectra jest pierwszym ogólnopolskim operatorem kablowym dołączającym do oferty programowej Canal+ 4K Uultra HD.Do oferty dołączyły także kanały(pozycja numer 160) oraz(pozycja numer 130).