Allegro Lokalnie publikuje ogłoszenia nieruchomości z Grupy Morizon-Gratka

Redakcja

Grupa Morizon-Gratka do której należą serwisy z ogłoszeniami nieruchomości, m.in.: Morizon.pl, Gratka.pl, Noweinwestycje.pl, rozszerza współpracę z Allegro. Teraz ogłoszenia będą także widoczne w serwisie Allegro Lokalnie.

To kolejny etap współpracy Grupy Morizon-Gratka z Allegro. Od lipca 2019 r. ogłoszenia nieruchomości publikowane są na platformie, natomiast od września 2022 r. są także widoczne dla użytkowników korzystających z Allegro Lokalnie.- mówi Jarosław Święcicki, Prezes Zarządu Grupy Morizon-Gratka.W ramach współpracy w serwisach Allegro i Allegro Lokalnie publikowane są ogłoszenia partnerów biznesowych Grupy Morizon-Gratka, a więc agencji nieruchomości i deweloperów. Nieruchomości na sprzedaż i do wynajmu są intensywnie promowane wśród ponad 22 milionów klientów, co miesiąc odwiedzających Allegro i Allegro Lokalnie.Sekcja nieruchomości na Allegro Lokalnie została uruchomiona w kwietniu 2022 r. Dla użytkowników Allegro Lokalnie współpraca dotycząca wymiany ofert z Grupą Morizon-Gratka oznacza możliwość bezpośredniego dotarcia do największej bazy ogłoszeń nieruchomości w Polsce.to najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce i jedna z największych firm e-commerce w Europie. W każdym miesiącu Allegro jest odwiedzane przez 22 milionów klientów - to 80 procent wszystkich użytkowników internetu w Polsce. Klienci mają do wyboru ponad 250 milionów ofert produktów w korzystnych cenach, które mogą wygodnie i bezpiecznie kupić korzystając z szybkich i darmowych dostaw w ramach Allegro Smart!, nowoczesnych usług finansowych Allegro Pay oraz szerokiego dostępu do ponad 50k punktów odbioru - największej tego typu sieci w kraju.jest wydawcą serwisów Morizon.pl i Gratka.pl; jest częścią grupy kapitałowej Grupa Ringier Axel Springer Polska AG - jednej z największych grup medialnych w Europie. W Polsce to wydawca serwisów takich, jak: Onet.pl, Business Insider, Forbes, Newsweek, Fakt czy Noizz.to jeden z największych serwisów z ogłoszeniami nieruchomości w Polsce.Gratka.pl to wiodąca marka działająca w segmencie omni-category, od ponad 20 lat ciesząca się niesłabnącą popularnością wśród użytkowników zainteresowanych ogłoszeniami z kategorii: nieruchomości, motoryzacja, praca i ogłoszenia drobne.