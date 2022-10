"Tomasz Pągowski. Remont u Ciebie" powraca do Canal+ Domo

Łukasz Szewczyk

• Tomasz Pągowski, specjalista od zadań specjalnych, powraca w drugiej serii programu "Tomasz Pągowski. Remont u Ciebie"

Tym razem Tomasz i jego ekipa zawitają m.in. do Gdańska, Henrykowa, Falenicy, Legionowa, Kazimierza Dolnego i Wilkowa, by na nowo urządzić wybrane przez właścicieli mieszkań pomieszczenie. Nieustawne sypialnie, niefunkcjonalne pokoje dzienne i nieciekawe łazienki w zaledwie kilka dni zmienią się w miejsca, w których przyjemnie spędza się czas.Tomasz udowodni, że każde wnętrze ma potencjał i może stać się stylową i funkcjonalną przestrzenią dla całej rodziny. Za sprawą kilku remontowych trików pokoje uczestników programu zmienią się do poznania. Najnowszy sezon programu to również skarbnica wiedzy i inspiracji dla wszystkich tych, którzy są w trakcie remontu lub urządzania mieszkania.Program dostępny będzie także w Canal+ Online.