"Drużyna Eks" w TVN Style

Łukasz Szewczyk

• Jesień to tak samo dobra pora na znalezienie miłości jak każda inna.

• Czasem na pomoc samotnym i poszukującym uczucia, muszą ruszyć przyjaciele oraz byli partnerzy lub partnerki.

Dla wielu osób odnalezienie osoby, z którą gotowi jesteśmy spędzić życie lub chociaż stworzyć dłuższy związek jest prawdziwym wyzwaniem. W każdym odcinku nowego programu TVN Style poznamy singla lub singielkę, którym na pomoc w odnalezieniu drugiej połówki przyjdzie trójka bliskich mu osób.Eks, jak prawdziwa drużyna zabiorą się do pracy, by pomóc singlowi określić powody, dla których tak trudno znaleźć mu miłość. Razem przeanalizują jego wygląd, przyzwyczajenia oraz zachowania. Wspólnie spotkają się z psychologiem, pomogą przejść przez randkę testową, aż w końcu zorganizują casting na potencjalnego partnera lub partnerkę. Wytypowana osoba zostanie zaproszona na finałową randkę z bohaterem odcinka.Czy singiel dostrzeże, gdzie leży kłopot i podda się przemianie? Czy randka finałowa okaże się sukcesem, a może kompletną katastrofą? Tego wszystkiego dowiemy się w kolejnych odcinkach programu "Drużyna Eks".Bohaterem premierowego odcinka jest niezwykle energiczny, dowcipny i kochający sport Filip, którego widzowie mogli już zobaczyć na antenie TTV w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Trzydziestolatek od pewnego czasu bezskutecznie próbuje zbudować stały związek. Na pomoc przychodzą mu jego trzy eks partnerki, które poznają się, by przeprowadzić z Filipem szczere rozmowy. Zmobilizowane dziewczyny przeanalizują jego zachowania w trakcie randki testowej, pomogą mu w wyborze randkowej stylizacji oraz zorganizują casting na kandydatkę na potencjalną partnerkę Filipa. Czy dziewczyny zdołają zaszczepić w nim chęć prawdziwych zmian i pomogą mu znaleźć prawdziwą miłość? Jak przebiegnie finałowa randka? Czy jego byłym partnerkom uda się trafić w 10?