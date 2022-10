Piąty sezon ARTE Opera w Arte.TV

Łukasz Szewczyk

• Premierą "Lakmé" Léo Delibesa w reżyserii Laurenta Pelly'ego, transmitowaną na żywo z Opéra Comique w Paryżu, rozpocznie się piąty sezon ARTE Opera

• W ramach pojektu zostaną pokazane najnowsze i najwybitniejsze produkcje operowe i baletowe z najlepszych teatrów z 13 europejskich krajów.

• W tym roku do zacnego grona ARTE Opera dołącza Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie.

Cyfrowy, piąty sezon ARTE Opera to wielkie dzieła operowe XIX wieku, barokowy przepych oraz współczesny przekaz. Od października 2022 do lipca 2023 bezpłatna platforma streamingowa ARTE.tv. we współpracy z renomowanymi europejskimi teatrami operowymi i festiwalami udostępni 14 najlepszych europejskich oper. Widzowie co miesiąc mogą spodziewać się nowych produkcji, dostępnych bezpłatnie w całej Europie i z napisami w sześciu językach. Wraz z dołączeniem do partnerów Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, nowy sezon 2022-2023 skupia obecnie 22 europejskich partnerów z 13 krajów.Opera jako forma sztuki od wieków łączy muzyką ludzi i idee bez względu na granice i bariery językowe. Nowy sezon ARTE Opera rozpoczął się 6 października 2022 roku nową produkcjąLéo Delibesa transmitowaną na żywo z Opéra Comique w Paryżu, w reżyserii Laurenta Pelly'ego, pod kierownictwem muzycznym Raphaëla Pichona i z udziałem światowej sławy sopranistki Sabine Devieilhe. Jesienią publiczność obejrzy także wyczekiwaną z niecierpliwością inscenizację z Opery Państwowej Unter den Linden w Berlinie: opus magnum Richarda Wagnera- czteroczęściową sztukę o żądzy władzy i intrygach, wystawioną przez wielkiego rosyjskiego reżysera Dmitrija Czerniakowa, pod batutą Christiana Thielemanna. Na wiosnę Czerniakow pokaże takżeProkofiewa w Bawarskiej Operze Narodowej w Monachium - w obliczu aktualnej sytuacji politycznej dzieło nie mogłoby być bardziej na czasie. Będzie to również kolejny olśniewający wizualnie element operowy na www.arte.tv/opera W nowym sezonie ARTE Opera widzowie usłyszą jedną z najwybitniejszych śpiewaczek młodszego pokolenia - wszechstronną sopranistkę Julie Fuchs. Wystąpi w trzech rolach: jako Kleopatra wHaendla w Holenderskiej Operze Narodowej, Julia wCharlesa Gounoda w Operze w Zurychu u boku Benjamina Bernheima, a w lipcu zaśpiewa tytułową rolę wMonteverdiego w Gran Teatre del Liceu.Ponadto widzowie będą mogli podziwiać trzy opery oparte na dziełach Szekspira:Ambroise'a Thomasa, wspomniana wcześniej "Romeo i Julię" Gounoda oraz odkrytą na nowo operę kompozytora Fromenthala Halévy'ego pod tytułem "La tempesta" (Burza). Ponadto, projekt pod tytułem, łączący cztery opery Donizettiego, pozwala na nowoczesne spojrzenie na żyjącą w czasach Szekspira królową Anglii: Elżbietę I.Premiery w piątym sezonie ARTE OPERA:• LAKMÉ, Opéra Comique, Paryż - 6 października 2022 g. 20:00 (transmisja na żywo)• TURANDOT, Opera Państwowa Unter den Linden, Berlin - 16 października 2022• ZŁOTO RENU, Opera Państwowa Unter den Linden, Berlin - 29 października 2022, g. 21:45 (transmisja na żywo)• WALKIRIA, Opera Państwowa Unter den Linden, Berlin - 19 listopada 2022• ZYGFRYD, Opera Państwowa Unter den Linden, Berlin - 19 listopada 2022• ZMIERZCH BOGÓW, Opera Państwowa Unter den Linden, Berlin - 19 listopada 2022• LA TEMPESTA, Wexford Festival Opera, Wexford - 3 grudnia 2022• JULIUSZ CEZAR, Holenderska Opera Narodowa, Amsterdam - 2 lutego 2023, g. 19:00 (transmisja na żywo)• WOJNA I POKÓJ, Bawarska Opera Państwowa, Monachium - 5 marca 2023,• WESELE FIGARA, Wiedeńska Opera Państwowa, Wiedeń - 11 marca 2023• HAMLET, Paryska Opera Narodowa, Paryż - 30 marca 2023, g. 19:30 (transmisja na żywo)• ROMEO I JULIA, Opera w Zurychu - 10 kwietnia 2023, (transmisja na żywo)• BASTARDA, Teatr Królewski La Monnaie, Bruksela - maj 2023• KORONACJA POPPEI, Teatr Operowy Gran Teatre del Liceu, Barcelona - 14 lipca 2023, g. 19:00 (transmisja na żywo)