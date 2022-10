Nowy sezon NHL na platformie Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Spotkania pomiędzy San Jose Sharks i Nashville Predators rozpoczną nowy sezon National Hockey League (NHL), najlepszej hokejowej ligi świata.

• Polscy kibice będą mogli oglądać wszystkie mecze NHL na żywo, za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Już od piątku, 7 października, widzowie Viaplay w Polsce będą mogli śledzić rozgrywki nowego sezonu zasadniczego NHL. Rozpocznie się on od starcia San Jose Sharks z Nashville Predators, które odbędzie się na O2 Arenie w czeskiej Pradze. Będzie to powrót NHL na europejskie lodowiska, która po raz ostatni rozpoczynała rozgrywki na Starym Kontynencie w 2019 roku.Inauguracyjne spotkanie zapowiada się niezwykle interesująco - drużyna z San Jose będzie chciała jak najlepiej rozpocząć nowy sezon po tym, jak przez trzy lata z rzędu nie udało jej się awansować do fazy play-off. Oczy kibiców i komentatorów będą z pewnością zwrócone na nowego dyrektora generalnego 'Rekinów' Mike'a Griera oraz nowego trenera zespołu Davida Quinna, którzy przed rozpoczęciem sezonu dokonali kilku istotnych zmian m.in. podpisali kontrakt z bramkarzem Kaapo Kähkönenem oraz pożegnali się z Brentem Burnsem, sześciokrotnym zawodnikiem meczu All-Star, który dołączył do drużyny Carolina Hurricanes.Pierwszy mecz nowego sezonu NHL pomiędzy San Jose Sharks i Nashville Predators rozpocznie się w piątek, 7 października, o godz. 20.00, natomiast rewanż pomiędzy tymi drużynami został zaplanowany na sobotę, 8 października o tej same porze. Transmisje obu spotkań, z komentarzem Piotra Chłystka, Michała Ruszela oraz Patryka Rokickiego, będą dostępne na żywo wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay.Od następnego tygodnia liga powraca za ocean. Polscy kibice będą mogli obejrzeć kolejne spotkanie NHL - pomiędzy New York Rangers i Tampa Bay Lightning - już w nocy z wtorku na środę polskiego czasu.W sezonie zasadniczym 2022/2023 na żywo transmitowanych będzie 1,312 spotkań najlepszej hokejowej ligi świata, część dostępna także z komentarzem w języku polskim. Ponadto, po rozegranych meczach, w serwisie streamingowym Viaplay emitowane będą magazyny NHL Tonight oraz NHL On The Fly prezentujące podsumowania, najciekawsze akcje oraz wypowiedzi ekspertów. Na tych widzów, którzy w trakcie sezonu nie chcą zarywać nocy, przez 48 godzin po ich zakończeniu dostępne będą także zapisy wszystkich rozegranych spotkań. Polscy kibice hokeja będą mogli emocjonować się rozgrywkami NHL na platformie streamingowej Viaplay co najmniej do 2026 roku.Najbliższe transmisje NHL na żywo na platformie Viaplay:Piątek (7 października):• 20:00Komentarz: Piotr Chłystek i Michał RuszelSobota (8 października):• 20:00Komentarz: Patryk Rokicki i Piotr ChłystekSroda (12 października, w nocy z wtorku na środę):• 01:35