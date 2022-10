Sport.pl partnerem rozgrywek Ekstraklasa Games

Łukasz Szewczyk

• Sport.pl oraz Ekstraklasa ogłosiły rozpoczęcie współpracy przy esportowym turnieju PKO Bank Polski Ekstraklasa Games z udziałem klubów piłkarskich.

• W ramach partnerstwa redakcja serwisu będzie przygotowywać relacje z tego wydarzenia oraz prowadzić streamy na platformie Twitch.

• Dziennikarze Sport.pl otrzymają także dostęp do ekskluzywnych treści

PKO BP Ekstraklasa Games są organizowane od 2018 r. przez Ekstraklasę SA wspólnie z licznymi partnerami doświadczonymi w realizacji największych projektów w polskim esporcie. Teraz do tego grona dołącza serwis Sport.pl.Redakcja esportowa Sport.pl zaprosi swoich czytelników do śledzenia rozgrywek PKO BP Ekstraklasa Games, które rozpoczną się 8 października br. i potrwają aż do kwietnia 2023 r. W serwisie publikowane będą relacje z zawodów, informacje o czołowych zawodnikach i analizy związane z rozgrywkami. Dodatkowo, dzięki partnerstwu z Ekstraklasą dziennikarze Sport.pl będą mieli dostęp do ekskluzywnych materiałów związanych z turniejem.- mówi Patryk Stec, szef działu esportowego w Sport.pl.W ciągu czterech dotychczasowych edycji Ekstraklasa Games odnotowano łącznie ponad 45 tys. rejestracji do zmagań online, a wszystkie transmisje na antenach partnerów medialnych zostały wyświetlone około 5,7 mln razy. Rozgrywki cieszyły się także dużą popularnością w mediach społecznościowych - podczas sezonu na Facebooku i TikToku wygenerowany został zasięg na poziomie 7,1 mln. Dzięki statusowi "Official League Qualifier" oraz licencji od wydawcy gry EA Sports czołowi zawodnicy turnieju, jako jedyni w Polsce, zyskiwali awans do fazy play-in EA SPORTS FIFA Global Series.- mówi Bartosz Orzechowski prowadzący projekt z ramienia Ekstraklasy SA. -- dodaje Orzechowski.Sport.pl mocno stawia na rozwój działu esportowego i aktywnie rozwija partnerstwa z organizacjami z obszaru esportu. Przełożyło się to m.in. na wzrost liczby użytkowników zainteresowanych treściami esportowymi oraz prawie dwukrotne wydłużenie czasu, jaki poświęcają oni na lekturę artykułów o tej tematyce. Wszystkie treści esportowe tworzone przez redakcję Sport.pl można znaleźć pod adresem e.Sport.pl.