Finałowa runda Drift Open na żywo z Torunia w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• W niedzielę (9 października) na MotoParku Toruń zakończy się kolejny sezon Drift Open

• Po raz pierwszy cykl ten pojawi się na antenie Motowizji, której widzowie zobaczą na żywo finałowe przejazdy najlepszych zawodników.

Historia Drift Open sięga 2008 roku, kiedy na Torze Wyrazów zorganizowano zawody dla pasjonatów marki BMW oraz japońskiej motoryzacji. Wstępny sukces przekonał organizatorów do powtórzenia tego rok później ponownie w formie BMW Drift Day, a także po raz pierwszy zawodów Drift Open. Te zostały powszechnie przyjęte jako driftingowe wydarzenie roku.W 2010 roku Drift Open przerodziło się z pojedynczych zawodów w Wyrazowie do stworzenia ogólnopolskiego cyklu. Od tamtej pory Drift Open regularnie przyciąga tysiące nowych kibiców do sportu driftingowego za sprawą widowiskowej jazdy w spektakularnych miejscach. Zawody w ramach cyklu nie odbywają się wyłącznie na torach, ale także lotniskach czy w centrach miast.Na sezon 2022 Drift Open składa się w sumie sześć rund. Na początek w maju rywalizowano na ulicach Kłodzka. Następnie spektakularną jazdę parami bokiem widzieliśmy na leśnej sekcji Toru Kielce. Walka wróciła do centrum miasta w lipcu, w Kietrzu. Zawodnicy później rywalizowali w "polskim Miami", jak w środowisku driftingowym nazywany jest Motopark Koszalin. Ostatnie jak na razie zmagania miały miejsce na trasie znanej z wyścigów górskich w Czarnej Górze, a rywalizacja zakończy się o zmroku w Toruniu na miejscowym Motoparku.Drifting to w Polsce niezwykle popularna dyscyplina sportu motorowego, która ma swoje miejsce na antenie Motowizji od samego początku. Z uwagą obserwowaliśmy progres w wykonaniu Drift Open i dlatego też zdecydowaliśmy się podjąć współpracę z tym cyklem. Bogata lista zgłoszeń, widowiskowe lokalizacje połączone ze wspaniałymi przejazdami - tego chcą kibice, tego potrzeba, by motorsport rósł w siłę i stawał się popularniejszy - mówi Krzysztof Mikulski, prezes MotowizjiBardzo się cieszymy z możliwości współpracy z takim kanałem jak Motowizja, dzięki której fani driftingu zyskają możliwość obejrzenia relacji live z finałowych przejazdów 65. rundy Drift Open na ekranie swoich telewizorów. Móc zagościć u boku czołowych serii sportu motorowego z całego świata to ogromny zaszczyt. Od lat działamy, by drift był coraz popularniejszy i trafiał do nowych odbiorców. Jestem przekonany, że dzięki Motowizji jeszcze więcej osób zobaczy i pokocha drifting, a co za tym, idzie w sezonie 2023 będziemy cieszyć się jeszcze większym zainteresowaniem - dodaje Łukasz Baranowski, przedstawiciel Drift Open.Transmisja z Drift Open będzie częścią weekendowej ramówki Motowizji. Oprócz krajowych zmagań w widowiskowej jeździe bokiem widzowie zobaczą stałe pozycje w postaci wyścigów Ferrari Challenge Europe na włoskim torze Mugello oraz ostatni wyścig w ramach Round of 12 playoffów NASCAR Cup Series na pętli drogowej Charlotte Motor Speedway.