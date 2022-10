RMF Classic+ wprowadza Stacje+. Internetowe kanały gatunkowe

Łukasz Szewczyk

• Platforma radiowa RMF Classic+ udostępniła subskrybentom i subskrybentkom Stacje+, czyli siedem tematycznych kanałów internetowych.

Dostęp do nowych Stacji+ mają wszyscy użytkownicy platformy RMF Classic+, zarówno przez aplikację mobilną jak i z poziomu strony internetowej. "- mówi Magdalena Wojewoda-Mleczko, Dyrektor Muzyczna RMF Classic.Dodatkowa oferta jest odpowiedzią na wiele zapytań oraz propozycji, które do rozgłośni przychodziły prosto od słuchaczek i słuchaczy. To oni proponowali, by na antenie prezentować pełne ścieżki dźwiękowe z filmów czy seriali.- mówi Paweł Pawlik, Dyrektor Programowy RMF Classic. -- dodaje Paweł Pawlik.Siedem nowych Stacji+ to:Thor - z muzyką z sagi filmowej o nordyckim bogu piorunów,- z oryginalnymi ścieżkami z filmów "Władca Pierścieni"; w ofercie repertuarowej pojawią się także ścieżki z innych filmów z legendarium Tolkiena,- z muzyką z serii "Harry Potter"; stacja będzie rozwijana o utwory z uniwersum "Wizarding World",- z oryginalnymi ścieżkami z filmów o przygodach kapitana Jacka Sparrowa,- z utworami z westernów, do których muzykę stworzył Ennio Morricone,- z muzyką, która sprzyja uważności, uspokaja i może być słuchana w czasie medytacji,- z selekcją utworów Fryderyka Chopina, które są grane przez najwybitniejszych artystów z całego świata.Stacje+ są dostępne dla wszystkich, którzy wykupili 3-, 6- lub 12-miesięczny dostęp do platformy RMF Classic+ lub zdecydowali się na subskrypcję w modelu autoodnawialnym za 9,90 zł miesięcznie (z 30- dniowym bezpłatnym okresem początkowym).RMF Classic+ to platforma radiowa oferująca dostęp do streamu radia RMF Classic zupełnie bez reklam (bloki reklamowe zastąpione są specjalnie dobraną muzyką). Oprócz tego mają codziennie możliwość wyboru jednej z czterech audycji tematycznych emitowanych tylko w RMF Classic+ w godz. 13-16, każda z nich poświęcona jest innemu gatunkowi muzycznemu. Dla subskrybentów są dostępne też podcasty premium, w tym "Lista Przebojów Muzyki Filmowej". Słuchacze zarejestrowani w RMF Classic+ mogą również liczyć na darmowe bilety na wydarzenia kulturalne, książki i kody zniżkowe.