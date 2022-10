"Roztańczony PGE Narodowy 2022" w TVP2

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Dwójka pokaże obszerne fragmenty największego polskiego festiwalu muzyki tanecznej.

• Popularni artyści wykonają swoje największe przeboje. A wszystko w widowiskowej oprawie nowoczesnego, telewizyjnego show.

W ramach podzielonego na dwie części widowiska, będącego skrótem imprezy, jaka 1 października odbyła się na Stadionie PGE Narodowym, zaprezentują się gwiazdy znane fanom muzyki disco i pop. Wśród nich Daria, artystka, która utworem "Paranoia" podbiła listy przebojów w całym kraju, "Daj to głośniej", czyli formacja wykonująca muzykę z pogranicza folku i disco, popowo-rockowa grupa Felivers, a także osobowości sceny disco i disco polo, m.in.: Weekend, Milano, Andre, Piękni i Młodzi, Jorrgus, Skolim, czy Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.Widzów telewizyjnej Dwójki czeka zabawa przy populrnych polskich przebojach tanecznych. A wszystko to w ramach zrealizowanego z rozmachem show odbywającego się w widowiskowej przestrzeni stadionu PGE Narodowy. 40-tysięczna publiczność, porywające układy taneczne, spektakularne efekty świetlne i multimedialne - to znaki firmowe tej - cieszącej się ogromnym zainteresowaniem - imprezy.W roli prowadzących zobaczymy Idę Nowakowską, Małgorzatę Tomaszewską i Norbiego. To oni wraz z artystami zaproszonymi do udziału w wydarzeniu będą przekonywać widzów, że "Roztańczony PGE Narodowy 2022" to więcej niż koncert. To przede wszystkim radosne święto muzyki, tańca i pozytywnych emocji.Emisja "Roztańczony PGE Narodowy 2022" w piątki (cześć pierwsza 7 października, cześć druga 14 października) o g odz. 20.45 na antenie TVP2.