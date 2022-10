Drugi sezon serialu "Kuchnia" w Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• Drugi sezon serialu "Kuchnia" zadebiutował na platformie Polsat Box Go

• W nowej odsłonie zabawnego serialu o przewrotnych losach pracowników ekskluzywnej restauracji Claude Monet pojawią się znani już widzom aktorzy oraz zupełnie nowe postaci.

Drugi sezon serialu "Kuchnia" / Foto. Aleksandra Mecwaldowska

Serial "Kuchnia" to komedia pełna niespodzianek i zwrotów akcji. Tytuł opowiada o życiowych i zawodowych perypetiach grupy kucharzy renomowanej restauracji, specjalizującej się w kuchni francuskiej. Główny bohater serialu to początkujący kucharz Maks, mistrz wpadek i ulubieniec kobiet. W nowych odcinkach produkcji widzowie będą mogli śledzić dalsze losy zawodowe i prywatne głównych bohaterów. Scenariusz obfituje w zabawne dialogi, a w tle czuć aromaty francuskiej kuchni.W rolach głównych wystąpili m.in.: Tomasz Karolak, Maria Dębska, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Eryk Lubos oraz Patryk Cebulski. W drugim sezonie do obsady dołączył Jarosław Boberek, który wcielił się w rolę ojca Natalii (Paulina Lasota), niezwykle zazdrosnego o swoją córkę. Atmosferę w restauracji podgrzeje również pojawienie się Valdy (Michał Mikołajczak), dawnego ucznia i współpracownika szefa z paryskiej restauracji, który doprowadził do jego zwolnienia.Serial powstał na zlecenie Telewizji Polsat. Za produkcję odpowiada Polot Media. Reżyserem serialu jest Piotr Wereśniak.Drugi sezon "Kuchni" liczy 20 odcinków. W środy w Polsat Box Go będą pojawiały się dwa nowe odcinki.