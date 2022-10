Kanał Sportowy rusza z własną platformą streamingową. Treści 4K

Łukasz Szewczyk

• Kanał Sportowy, jedno z większych mediów o tematyce sportowej w polskim internecie, rusza z własną platformą VOD.

• Na stronie kanalsportowy.pl widzowie będą mogli oglądać programy na żywo, materiały archiwalne, a także docelowo ekskluzywne treści.

• Dostęp do serwisu jest bezpłatny.

Do dyspozycji wielomilionowej społeczności Kanału Sportowego trafia równocześnie aplikacja mobilna na systemy iOS i Android, do pobrania ze sklepów Google Play oraz AppStore. Na ostatniej prostej są prace wdrożeniowe aplikacji na smart TV w wersji na Android TV oraz telewizory Samsung i LG. Transmisje będą realizowane w jakości full HD niekompresowanej na niższą, a docelowo w jakości 4K. Użytkownicy będą mieli też możliwość odtwarzania dźwięku z wygaszonym ekranem, przesyłania sygnału przez Google Chromecast czy Apple AirPlay czy dodawania filmów do ulubionych i kontynuowania odtwarzania.- wydarzenia sportowe.- podkreśla Maciej Sawicki, prezes Kanału Sportowego.Od strony technicznej realizację przeprowadziło Redge Media, lider w branży streamingu wideo, z dużym doświadczeniem w budowie tego typu platform. -- podkreśla Justyna Porzucek, Vertical Market Sales Director.Całością projektu od strony organizacyjnej zarządzała agencja marketingu sportowego Arskom, wyłączny partner marketingowy Kanału Sportowego.Założony w 2020 roku przez Michała Pola, Krzysztofa Stanowskiego, Mateusza Borka i Tomasza Smokowskiego Kanał Sportowy ma ponad 900 tysięcy subskrybentów oraz ponad 300 milionów wyświetleń treści na YouTube.