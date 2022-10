Angielski szlagier i Der Klassiker - weekend Viaplay Sport

Łukasz Szewczyk

• Czy Liverpool zdoła przerwać znakomitą serię Arsenalu Londyn, który obecnie znajduje się na pozycji lidera Premier League?

• Czy Borussia Dortmund zatrzyma Bayern?

W derbach północnego Londynu, które zostały rozegrane przed tygodniem, zespół Arsenalu pewnie pokonał Tottenham Hotspur 3:1 i przed rozpoczęciem 10. kolejki utrzymuje się na pozycji lidera Premier League. Formę zawodników Mikela Artety sprawdzi tym razem zawsze groźny, lecz grający w tym sezonie znacznie poniżej oczekiwań, zespół Liverpoolu. Podopieczni Juergena Kloppa zremisowali w miniony weekend z Brighton i zajmują obecnie dziewiąte miejsce w lidze. Mecz z Arsenalem, który odbędzie się w niedzielę, 9 października, będzie dla nich dobrą okazją do przerwania niekorzystnej serii spotkań z zespołami znajdującymi się wyżej w tabeli. Studio Viaplay rozpocznie się o godz. 16.40, a mecz skomentują Adrian Olek i Michał Gutka.Pozostałymi niedzielnym spotkaniami, które z pewnością przyciągną uwagę kibiców angielskiej piłki będą kolejne derby Londynu, rozgrywane pomiędzy West Hamem z Łukaszem Fabiańskim w bramce a Fulham, które rozpoczną się o godz. 15.00 (mecz skomentują Przemysław Pełka i Jarosław Koliński), a także starcie Evertonu z Manchesterem United o godz. 20.00 (mecz skomentują Piotr Domagała i Maciej Łuczak).W rozgrywanych przed tygodniem derbach Manchesteru fantastyczny Erling Haaland znowu wpisał się na listę strzelców The Citizens, zdobywając jednocześnie kolejnego hat-tricka, dzięki czemu stał się najszybszym zdobywcą trzech hat-tricków w historii Premier League. Haaland jest także pierwszym zawodnikiem ligi angielskiej, który zdobywał po trzy bramki w trzech kolejnych meczach rozgrywanych na własnym boisku z rzędu. W sobotę, 8 października, na Etihad Stadium pojawi się zespół Southampton, który przegrał swoje trzy ostatnie mecze i znajduje się dopiero na 16 pozycji w tabeli, dlatego kibice Manchesteru City mają nadzieję, że fenomenalny Norweg zdoła poprawić swój dotychczasowy rekord. Mecz rozpocznie się o godz. 16.00, a skomentują go Mariusz Hawryszczuk i Dawid Szymczak.Ligowe starcia pomiędzy Borussią Dortmund i Bayernem Monachium zawsze budzą ogromne emocje. W tym sezonie są one jeszcze większe, ponieważ obie drużyny spisują się w Bundeslidze poniżej oczekiwań swoich kibiców, tracąc po 2 punkty do prowadzącego w tabeli Unionu Berlin. Mistrzowie Niemiec po trzech remisach z rzędu i bolesnej porażce z Augsburgiem, w ostatniej kolejce ligi niemieckiej pewnie wygrali z Bayerem Leverkusen aż 4:0. Swoją dobrą dyspozycję potwierdzili także w ostatnich dniach w fazie grupowej Ligi Mistrzów, wygrywając 5:0 z Viktorią Pilzno.Borussia Dortmund, która podobnie jak Bayern zdobyła dotąd 15 punktów w lidze niemieckiej, w ostatnich meczach odnotowała zarówno wygraną z Schalke 04 Gelsenkirchen w derbach Westfalii, jak i porażkę 2:3 z FC Koeln. Jednocześnie w środowym meczu Ligi Mistrzów drużyna prowadzona przez Edina Terzica rozgromiła na wyjeździe zespół z Sevilli aż 4:1. Zawodnicy Borussi Dortmund oraz Bayernu Monachium nastawieni są na otwartą grę i zwycięstwo w sobotnim spotkaniu, dlatego piłkarskich emocji nie powinno zabraknąć. Studio Viaplay przed Der Klassikerem rozpocznie się o godz. 17.40, a mecz z Signal Iduna Park w Dortmundzie skomentują Mateusz Borek i Marcin Borzęcki.Pozostałe spotkania 9. kolejki niemieckiej Bundesligi zapowiadają się równie interesująco.W sobotę, 8 października o godz. 15.30, FC Augsburg z Rafałem Gikiewiczem i Robertem Gumnym w składzie podejmie na własnym boisku VfL Wolfsburg. Przed tygodniem zawodnicy prowadzeni przez Enrico Maassena pokonali na wyjeździe Schalke 04 Gelsenkirchen i teraz także liczą na zwycięstwo. W drużynie "Wilków" powinien wystąpić Jakub Kamiński, który regularnie dostaje szanse na grę od trenera Niko Kovaca. Mecz na platformie Viaplay skomentują Dawid Król i Mateusz Skwierawski.Pozostający na pozycji lidera Union Berlin zmierzy się z zajmującym obecnie 16 miejsce w lidze zespołem VfB Stuttgart. Drużyna z Berlina jest zdecydowanym faworytem tego spotkania i z pewnością postara się powiększyć swój dorobek punktowy - szczególnie mając na uwadze niedawną porażkę 0:2 z Eintrachtem Frankfurt. W ten weekend podopieczni trenera Ursa Fischera mają szansę utrzymać swoją pozycję w Bundeslidze, niestety dużego udziału w sukcesach ligowych Unionu wciąż nie ma Tymoteusz Puchacz, który jak dotąd nie otrzymywał zbyt wielu szans na grę.Plan transmisji:Piątek (7 października):• 20:30 Bundesliga:Komentarz: Dawid Król i Radosław GilewiczSobota (8 października):• 15:00 Bundesliga:Komentarz: Rafał Wolski i Radosław Gilewicz• 15:30 Bundesliga:Komentarz: Kamil Kania• 15:30 Bundesliga:Komentarz: Wojciech Piela i Wojciech Górski• 15:30 Bundesliga:Komentarz: Dawid Król i Mateusz Skwierawski• 16:00 Premier League:Komentatorzy: Mariusz Hawryszczuk i Dawid Szymczak• 16:00 Premier League:Komentatorzy: Marcin Pawłowski i Michał Borkowski• 16:00 Premier League:Komentatorzy: Tomasz Górski i Jarosław Koliński• 16:00 Premier League:Komentatorzy: Szymon Ratajczak• 17:40 Bundesliga:(studio)Komentarz: Mateusz Borek i Marcin Borzęcki• 18:00 Premier League:Komentatorzy: Mateusz Juza i Paweł GrabowskiNiedziela (9 października):• 15:00 Premier League:Komentatorzy: Przemysław Pełka i Jarosław Koliński• 15:00 Premier League:Komentatorzy: Marcin Pawłowski i Wojciech Piela• 15:30 Bundesliga:Komentarz: Rafał Wolski i Radosław Gilewicz• 16:40 Premier League:(studio)Komentatorzy: Adrian Olek i Michał Gutka• 17:30 Bundesliga:Komentarz: Mariusz Hawryszczuk i Piotr Majchrzak• 19:30 Bundesliga:Komentarz: Mateusz Juza i Wojciech Górski• 19:45 Premier League:(studio)Komentatorzy: Piotr Domagała i Maciej ŁuczakPoniedziałek (10 października):• 21:00 Premier League:Komentatorzy: Dawid Król i Piotr Grabowski