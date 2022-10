Mecze z Polakami, ważny wyścig F1 - weekend Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

W siedmiu dotychczasowych występach w barwach FC Barcelony Robert Lewandowski zdobył łącznie dziewięć bramek, dzięki czemu wyraźnie prowadzi w klasyfikacji ligowych strzelców. Od końcówki sierpnia jego drużyna wygrała pięć spotkań z rzędu bez straty gola i awansowała na pierwsze miejsce w tabeli, wyprzedzając Real Madryt. Jeśli Barça chce utrzymać się przed Królewskimi i przystąpić do przyszłotygodniowego El Clásico w roli lidera rozgrywek, to w najbliższej kolejce musi pokonać u siebie Celtę Vigo. Zespół gospodarzy będzie faworytem, ale warto przypomnieć, że zdobył komplet punktów tylko w jednym z ostatnich trzech meczów z tym rywalem. Na szczególną uwagę zasługuje czołowy snajper ekipy z Vigo, Iago Aspas, który w ubiegłym sezonie strzelił Barcelonie aż trzy gole, a od początku kariery trafił do siatki Dumy Katalonii aż dziesięć razy. Jego snajperski pojedynek z "Lewym" będzie z pewnością ozdobą starcia na Spotify Camp Nou.Do ciekawie zapowiadającej się konfrontacji dojdzie także na Estadio Metropolitano, gdzie piąte w tabeli Atlético Madryt zmierzy się z nieprzewidywalną Gironą FC. Zespół trenera Diego Simeone przystąpi do zmagań podbudowany ubiegłotygodniowym zwycięstwem z Sevillą FC, ale musi bardzo uważać, bo ekipa z Girony była w stanie odebrać mu punkty w aż trzech z ostatnich czterech bezpośrednich starć.Starcie AC Milanu z Juventusem FC będzie hitem nadchodzącego weekendu na boiskach Serie A. To dwa najbardziej utytułowane włoskie kluby, które chcą w tym sezonie walczyć o scudetto, ale po kilku wpadkach muszą gonić prowadzące w tabeli SSC Napoli. Na słynnym San Siro Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik, Dusan Vlahović i spółka staną w szranki z takimi gwiazdami Rossonerich jak Rafael Leão, Charles De Ketelaere czy Ante Rebić. Kibice Starej Damy liczą szczególnie na Milika, który doskonale wkomponował się w nową drużynę, stając się jednym z jej czołowych zawodników. Czy Polak pomoże Juve przełamać serię trzech meczów bez zwycięstwa z Milanem? Będzie to nie lada wyzwanie, bo w obronie gospodarzy zagrają młodzi i utalentowani piłkarze z Fikayo Tomorim na czele.W innej ważnej konfrontacji rewelacyjne w tym sezonie Udinese Calcio podejmie Atalantę Bergamo. Klub z Udine wygrał sześć ligowych spotkań z rzędu i zajmuje trzecie miejsce w stawce, a zespół z Bergamo pozostaje w obecnych rozgrywkach niepokonany i jest wiceliderem tabeli. Gospodarze postarają się o rewanż za poprzedni mecz z Atalantą, przegrany aż 2:6. Osiągnięcie tego celu nie będzie łatwe, ponieważ ekipa trenera Gian Piero Gasperiniego od początku kampanii straciła tylko trzy gole.Trwa zacięta walka o dominację w lidze francuskiej pomiędzy prowadzącym w tabeli Paris Saint-Germain a drugim Olimpique Marsylia. Zespół PSG ma zaledwie dwa punkty przewagi nad OM i najprawdopodobniej tylko wygrana w wyjazdowym meczu ze Stade de Reims zagwarantuje mu utrzymanie pozycji lidera rozgrywek. Paryżanie liczą na powtórkę ze stycznia, kiedy pokonali ekipę z Reims aż 4:0. Ich największe gwiazdy, Leo Messi, Neymar i Kylian Mbappé, mają w tym sezonie na koncie aż 21 goli i 15 asyst, co sprawia, że są najskuteczniejszym tercetem w czołowych europejskich ligach. Czy w najbliższy weekend poprawią ten imponujący wynik?Zdecydowanym faworytem do zwycięstwa jest także Olympique Marsylia, który zmierzy się na Stade Vélodrome z AC Ajaccio. W zespole trenera Igora Tudora będzie można zobaczyć między innymi Alexisa Sáncheza, Luisa Suáreza i Gersona, którzy strzelili aż połowę goli Marsylii w obecnych rozgrywkach. Z kolei po stronie gości zagra Romain Hamouma, którego trafienie w poprzednim meczu wyjazdowym zapewniło klubowi z Ajaccio pierwszą wygraną we francuskiej ekstraklasie od ponad ośmiu lat.Po ośmiu kolejkach rozgrywek ligi portugalskiej Portimonense FC zajmuje wysokie, piąte miejsce w tabeli i niespodziewanie włączyło się do gry o najwyższe cele. Ekipa z Portimão szczególnie dobrze spisuje się na własnym stadionie, gdzie wygrała trzy ostatnie spotkania, tracąc w nich w sumie tylko jedną bramkę. W ten weekend piłkarzy trenera Paulo Sérgio czeka najpoważniejszy możliwy sprawdzian - starcie z broniącym mistrzostwa kraju FC Porto. Gospodarze są w dobrej formie i zrobią wszystko, by pokonać Smoki po raz pierwszy od 2010 roku. Muszą jednak bardzo uważać, bo po stronie gości wystąpią między innymi Mehdi Taremi i Evanilson, którzy w ubiegłym sezonie wbili im w sumie aż pięć goli.W ten weekend po raz pierwszy od trzech lat odbędzie się wyścig Formula 1® o Grand Prix™ Japonii. Faworytem zmagań na słynnym torze Suzuka jest prowadzący w klasyfikacji generalnej Max Verstappen, który wygrał w tym sezonie dotychczas aż 11 wyścigów. Jeśli Holender również tym razem przekroczy linię mety jako pierwszy, to niezależnie od wyników innych kierowców już w niedzielę będzie mógł świętować swój drugi tytuł mistrza świata. Jego najpoważniejszymi rywalami będą Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, George Russell oraz Sergio Pérez. Ten ostatni jest wprawdzie kolegą zespołowym Verstappena w Oracle Red Bull Racing, ale walczy o drugie miejsce w klasyfikacji generalnej i na pewno nie ograniczy się jedynie do pomocy koledze. Meksykanin potwierdził swoją świetną formę w miniony weekend, wygrywając zawody w Singapurze. Czy ponownie znajdzie się na najwyższym stopniu podium?Plan transmisji:Piątek (7 października):• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Mateusz MajakSobota (8 października):• 04:55 FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 04:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński• 07:55 FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 07:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński, Michał Gąsiorowski• 13:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 2)komentarz: do potwierdzenia• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapicastudio: Mikołaj Kruk, Piotr Czachowski, Antoni Partum• 15:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Grzyb, Adrian Gątarek• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świerżyński• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Eryk Szpruch• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:00)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowskistudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 23:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (9 października):• 04:55 FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1)• 06:55(Eleven Sports 1, studio od 06:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński, Mikołaj Sokół• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Filip Kapica• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Kuba Ostrowski, Michał Świrkula• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Eryk Szpruch, Michał Świerżyński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Piotr Czachowski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapicastudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Antoni Partum• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Tomasz Zieliński, Piotr Czachowski• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Adrian Gątarek• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Mikołaj Kruk, Piotr Urban, Maciej Kruk, Daniel Sobis, Adrian Białkowski• 23:30(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (10 października):• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Świerżyński, Piotr Urban