Piłkarskie hity z udziałem Legii, Realu i Manchesteru, Gala Ekstraligi - weekend Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Weekend Canal+ Sport

• Starcia Legia - Warta oraz Lech - Radomiak w PKO BP Ekstraklasie

• Mecze Everton - Manchester United i Getafe - Real Madryt

• Zmagania Igi Świątek w turnieju WTA w Ostrawie

Ta kolejka piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, do której jako lider przystąpi Raków Częstochowa, rozpoczyna się od dwóch spotkań: jednego w Mielcu, a drugiego - w Białymstoku. W sobotę najważniejszym punktem będzie starcie Legii Warszawa, który drugi tydzień z rzędu podejmie drużynę z Wielkopolski. Warta Poznań przyjedzie do stolicy na mecz z drużyną Kosty Runjaica, która jednak ma tyle samo punktów, co rozgrywająca dzień wcześniej mecz... była drużyna trenera "Wojskowych". Pogoń Szczecin ma również 21 "oczek" na koncie. W niedzielę hitem starcie Lecha Poznań z Radomiakiem Radom. "Kolejorz" po remisie z Legią w hitowym starciu poprzedniej, 11. kolejki będzie chciał tym bardziej nadrobić dystans do prowadzącej dwójki. Traci sześć punktów, mając zaległy mecz. W poniedziałek wyjątkowo dwa spotkania.Najważniejszymi punktami weekendu dla kibiców LaLiga Santander będą starcia z udziałem dwóch świetnie spisujących się na razie drużyn. Mowa o Realu Madryt i Athletic Club de Bilbao, które zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce w tabeli. "Królewscy" zagrają z Getafe, natomiast piłkarze pod wodzą Ernesto Valverde zmierzą się ze słabo spisującą się Sevillą. Prócz tego, w najbliższej kolejce w Canal+ piątkowy mecz Osasuny z Valencią, a także niedzielne starcia pomiędzy Cadiz a Espanyolem, jak i Realu Sociedad z Villarrealem.Jedno z dwóch spotkań, jakie pokaże w Canal+ w najbliższy weekend będzie istotnym starciem dla Manchesteru United. Derby miasta przeciwko drużynie "The Citizens" zakończyły się porażką 3:6 dla klubu z Old Trafford. Co ciekawe, nie tylko mecz z udziałem ekipy Erika ten Haga będzie propozycją w ten weekend. Najpierw bowiem na Etihad Stadium zagra właśnie Manchester City. Obrońcy trofeum mistrzów Anglii podejmą u siebie Southampton. Dopiero w niedzielę przyjdzie pora na wyjazdowe zmagania "Czerwonych Diabłów". Podejmie ich Everton, który ostatnie dwie kolejki kończył w dobrych nastrojach, wygrywając i zdobywając cenne sześć punktów.Przed kibicami sześć spotkań 10. kolejki Ligue 1 Uber Eats. Olympique Marsylia oraz Paris Saint-Germain, które już w przyszłym tygodniu zmierzą się w Le Classique, na razie rozegrają mecze, które będą przedsmakiem szlagieru. Oba starcia z udziałem dwóch najlepszych drużyn we Francji w sobotę, 8 października. W niedzielę ponownie czeka nas za to ważne spotkanie z udziałem RC Lens z Przemysławem Frankowskim, Adamem Buksą i Łukaszem Porębą. Rok temu mniej więcej w tej porze sezonu w derbach na północy Francji gola na wagę zwycięstwa strzelał właśnie Frankowski. Teraz ma szansę znów zabłysnąć. Właśnie w tym tygodniu ekipa Francka Haise'a zagra z Lille na Stade Pierre-Mauroy.Plan transmisji:Piątek (7 października):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Michał Trela• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Daria Kabała-Malarz• 20:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Michał Żewłakow• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Łukasz Wiśniowski, Jakub Kręcidło• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek Jóźwiak• 23.00(Canal+ Sport 5)Sobota (8 października):• 14:00 WTA Ostrawa: Półfinał nr 1(Canal+ Premium)Komentarz: Michał Lewandowski, Dawid Celt• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 15:55 Premier League:(Canal+ Spot 2)• 16:00 WTA Ostrawa: Półfinał nr 2(Canal+ Premium)Komentarz: Michał Lewandowski, Dawid Celt• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Artur Kwiatkowski, Michał Bojanowski• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Tomasz Wieszczycki• 18:00 NBA:(Canal+ Family)Komentarz: Michał Łopaciński, Szymon Szewczyk• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 19:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Michał Trela• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Filip Surma, Marek Jóźwiak• 22:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Michał Wodziński• 23.00(Canal+ Sport 5)Niedziela (9 października):• 10.00(Canal+ Sport)• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Piotr Glamowski, Michał Bojanowski• 14:30(Canal+ Premium)Komentarz: Marek Furjan, Klaudia Jans-Ignacik• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Maciej Murawski• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Cezary Olbrycht, Grzegorz Kaczmarczyk• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)Komentarz: Marcin Rosłoń, Kamil Kosowski• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Tomasz Wieszczycki• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 19:30(Canal+ Premium)Prowadzący: Bartosz Gleń, Krzysztof Marciniak• 19:55 Premier League:(Canal+ Sport)• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Tomasz Smokowski, Igor Lewczuk• 23.00(Canal+ Sport 5)Poniedziałek (10 października):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Zakrzewski, Grzegorz Mielcarski• 20:00(Canal+ Sport 2)Prowadzący: Przemysław Rudzki• 20:00 - 23.00 "Ekstraklasa po godzinach" - studio (Canal+ Sport)Prowadzący: Filip Surma• 20:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Wojciech Jagoda• 21:00(Canal+ Sport 5)Prowadzący: Dorota Gardias, Marcin Majewski• 22:00(Canal+ Sport 2)Prowadzący: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 23.00(Canal+ Sport 5)