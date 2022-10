Player w październiku. Hity filmowe, "Perfect Picture", "Wataha" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Player na październik

• Nowy program rozrywkowy "Perfect Picture"

• Premiera "Watahy" dla użytkowników podstawowych pakietów

• Dokumenty i nowe hity filmowe w pakiecie

Nowe filmy w Twoim Pakiecie

Pościg Polkowskiej (Aleksandra Popławska) za Wolnickim (Maciej Stuhr) trwa. Czy tym razem seryjny morderca poniesie zasłużoną karę? Czy to koniec jego historii? Jaką rolę w ostatnich wydarzeniach odegra Maciek (Piotr Trojan). To pytania, na które użytkownicy Playera poznają odpowiedź już 14 października, kiedy to do serwisu trafi finałowy odcinek 3. serii. Od tego dnia zwolennicy oglądania ulubionych pozycji bez przerwy będą mogli obejrzeć najnowszy sezon "Szadzi" "za jednym zamachem".to obyczajowo-sensacyjna opowieść o grupie funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy pełnią służbę na wschodniej granicy Polski, w bieszczadzkiej dziczy, oddalonej od cywilizowanego świata. Głównym bohaterem serialu jest kapitan Wiktor Rebrow (Leszek Lichota), który na skutek wybuchu traci narzeczoną Ewę, a także bliskich współpracowników i przyjaciół. Ocalał jako jedyny, przez co ściąga na siebie falę podejrzeń. Po chwili zwątpienia w sens pracy wraca, aby rozwikłać tajemnicę związaną z zamachem. Świat watahy to przede wszystkim męski świat, w którym ważne są opanowanie i chłodna kalkulacja. Pomimo twardych zasad i oficjalnych zależności strażnikom udaje się nawiązać bliższe relacje. Adam "Grzywa" Grzywaczewski (Bartłomiej Topa), oficer w randze kapitana, to przyjaciel Rebrowa, który wspiera go w trudnej sytuacji. Sam też nie jest wolny od tajemnic. W świecie "Watahy" są także kobiety - silne i wrażliwe, zdeterminowane i przenikliwe. Natalia Tatarkiewicz (Magdalena Popławska) to ambitna oficer, która zamienia dobrze jej znany i przewidywalny świat Szczecina, na dziki i pełny niedopowiedzeń świat Bieszczad. Z kolei Iga Dobosz (Aleksandra Popławska) jest skuteczną, bystrą, ale i zasadniczą prokurator, która prowadzi śledztwo związane z zamachem. Obsypana nagrodami (m.in. laureat Orła) produkcja od 12 października będzie dostępna dla użytkowników serwisu także w pakietach PLAYER bez reklam i PLAYER z reklamami.Jesienny sezon serialuPlayer rozpoczyna w chwili, kiedy Marta (Ada Kalska) dowiaduje się od Adama (Jakub Sasak), że będzie miał dziecko z Niną. Marta jest zdruzgotana tą informacją. Mimo, że kocha mężczyznę nad życie, nie wie czy będzie mogła z nim być... Natomiast zawodowo zaczyna jej się układać coraz lepiej, dostaje pracę jako manager restauracji. Niestety lokal mieści się na osiedlu ukochanego, trudno więc unikać jej przypadkowych spotkań... W międzyczasie zupełnie niespodziewanie wpada na przystojnego kardiologa, Dawida (Przemysław Cypryański). Czy zauroczony mężczyzna spróbuje zdobyć serce Marty? Tymczasem rodzina Kowalczyków przeżywa bardzo trudne chwile. Henryk nie poddaje się w walce o firmę. Chce za wszelką cenę znów mieć większość udziałów w Kowalczyk Development i stanąć na czele biznesu. Czy mu się to uda? Czy będzie grał fair? A może, gdy na jaw wyjdzie wstrząsający, rodzinny sekret, zmieni to jego silną pozycję? W Playerze w każdy czwartek 4 odcinków w prapremierze.Nowy program rozrywkowy. Ośmioro śmiałków - wokalista Łukasz Zagrobelny, aktorka Ada Fijał, aktor znany z "19+" Ernest Musiał, sportsmanka Katarzyna Dziurska, model i influencer Mariusz Jakubowski, aktorka Laura Breszka, uczestnik "MasterChefa" Matteo Brunetti oraz influencerka Żaklina Ta Dinh. Na co dzień telefon zastępuje im aparat, a aplikacja z filtrami profesjonalną postprodukcję zdjęcia, podejmą wyzwanie wykonania najlepszego i najbardziej interesującego kadru, czasem w trudnych, wymagających nie lada poświęcenia, warunkach. Czy wszyscy wyjdą z tej próby zwycięsko? W kim drzemie naturalny talent i ma warunki by zostać zawodowcem? A kto powinien kontynuować przygodę z fotografią jedynie jako hobby? O tym zdecydują profesjonaliści, zasiadający w jury. W tę wyjątkową, pełną pasji podróż po foto świecie, zabierze uczestników i widzów prowadząca program - Patricia Kazadi. Wspierać ją będzie Zofia Promińska - fotografka i artystka wizualna, której zdjęcia i portrety zdobiły okładki największych polskich magazynów.Z trzecim sezonem powraca. Pola Lisowicz i Czesław Mozil czekają, by sprawdzić którzy uczestnicy wykażą się umiejętnościami godnymi Mistrzów LEGO. Motywem przewodnim trzeciej serii programu są żywioły: ziemia, powietrze, woda i ogień. W pierwszym odcinku sześć drużyn będzie musiało zrealizować dwa zadania. Jak za pomocą kolorów przedstawić się i ożywić szare budynki? Na tym będzie polegało pierwsze wyzwanie. To nie koniec emocji! W drugim zadaniu zespoły zbudują futurystyczne pojazdy. Komu najlepiej uda się przedstawić motoryzacyjną wizję przyszłości.Wśród propozycji dokumentalnych. Film dokumentalny autorstwa reporterów "Superwizjera" o Polakach, którzy zaciągnęli się na służbę do legendarnej i najbardziej tajemniczej formacji wojskowej na świecie. Po raz pierwszy kamera z Polski wchodzi na teren jednostki, filmuje ćwiczenia, musztrę i życie codzienne. Unikatowe zdjęcia i historie ludzi, począwszy od świeżaków, którzy dopiero wchodzą, przez doświadczonych żołnierzy, aż do emerytów. Super oferta dla męskiej widowni.to epicka opowieść o dramatycznych losach żołnierzy I wojny światowej.Dwaj brytyjscy szeregowcy Schofield i Perry, u schyłku I wojny światowej otrzymują ogromnie ryzykowną misję, od której powodzenia zależy życie ich towarzyszy. Muszą przedrzeć się za linię wroga i przekazać rozkaz odwołujący atak, który w świetle nowych informacji nie ma najmniejszych szans powodzenia. Jeśli nie uda się wypełnić misji, niechybna śmierć czeka ponad 1600 żołnierzy, a wśród nich brata Schofielda. Wyreżyserowane przez Sama Mendesa, twórcę takich filmów jak "Spectre", czy "American Beauty", zapierające dech widowisko zostało nagrodzone 3 Oscarami. W filmie zagrali m.in. George MacKay, Andrew Scott, Benedict Cumberbatch, Mark Strong, Richard Madden i Colin Firth.Zapętlone w czasie love story Maxa Barbakowa orzeźwia i przyjemnie relaksuje niczym zmrożony drink sączony w upalnym, kalifornijskim słońcu. "Palm Springs" dystansuje o kilka długości współczesne komedie romantyczne, a zarazem wyrasta na solidnego kandydata do miana najbardziej optymistycznego filmu roku. Pod grubą warstwą absurdalnego niekiedy i niepoprawnego humoru kryje się urokliwa opowieść o miłości, samotności i dokonywaniu właściwych wyborów, do których na pewno zalicza się ten niebanalny romans.. Kieszonkowiec Michael Mason (Richard Madden) kradnie torbę Zoe (Charlotte Le Bon). Zabiera pieniądze i dokumenty, resztę wyrzuca do kosza na zatłoczonym przystanku paryskiego metra. Na drugim końcu miasta agent CIA Sean Briar (Idris Elba) próbuje odnaleźć się w biurowej rzeczywistości po powrocie z Iraku. Eksplozja na stacji metra prowadzi do kosza ze skradzioną torebką, a głównym podejrzanym staje się Michael. Agent CIA chce na własną rękę odnaleźć kieszonkowca, zanim zrobi to francuska policja. Szybko odkrywa jednak, że za atakami stoi ktoś inny. Zoe, Michael i Sean mają teraz jeden cel i 24 godziny na to, żeby znaleźć sprawców zamachów.Filmprzedstawia nigdy wcześniej nieopowiadaną historię dzieciństwa Johna Lennona. John (Aaron Johnson) jest zwykłym piętnastolatkiem z ulic Liverpoolu- zabawny, inteligentny, nieposłuszny. Ale jego życie nie jest proste - Johna od 5 roku życia wychowuje ciotka Mimi (Kristin Scott Thomas). Kiedy nagle pojawia się jego matka Julia (Anne-Marie Duff), między dwiema siostrami rozpoczyna się rywalizacja o miłość Johna. Gdy wojna zbliża się do końca, John dowiaduje się o sekrecie z przeszłości, który łamie mu serce. Jednak jego matka dała mu jeden dobry prezent - muzykę. Kapryśny chłopak odnajduje swój głos i razem z The Beatles staje się ikoną muzyki.. Gdy Anna Dunton (Maggie Q) była dzieckiem ocalił ją i przygarnął legendarny zamachowiec Moody (Samuel L. Jackson). Po latach treningu pod jego okiem, kobieta stała się najlepszą zawodową zabójczynią na świecie. Kiedy Moody, który był dla niej jak ojciec, staje się celem brutalnego ataku, Anna poprzysięga zemstę. Uzbrojona w najnowocześniejszy sprzęt i zdobywane latami umiejętności, wyrusza na wojnę z tajemniczym wrogiem i staje się jednocześnie myśliwym i zwierzyną...Adela Blanc-Sec jest młodą, odważną i spontaniczną reporterką, która przemierza świat w poszukiwaniu nowych ekscytujących przygód. Tym razem trafia do egzotycznego Egiptu, gdzie niestraszne są jej spotkania oko w oko z ożywionymi mumiami wszystkich kształtów i rozmiarów. Adela szuka konkretnej mumii - lekarza, który według legendy umiał ożywiać zmarłych. Tymczasem w Paryżu wybucha prawdziwa panika. Z liczącego sobie 136 milionów lat jaja wykluwa się latająca bestia, przypominająca prehistorycznego pterodaktyla, i zaczyna terroryzować mieszkańców stolicy Francji. Sytuacja ta nie przeraża jednak dzielnej Adele, która na swoim koncie ma już niejedną niesamowitą przygodę. Reporterka rusza na ratunek swojemu miastu.(od 21 października). Film twórców przeboju kinowego "300". Wiele lat po mitycznym zwycięstwie Bogów nad Tytanami na horyzoncie pojawia się nowe zagrożenie. Żądny władzy król Hyperion wypowiada wojnę ludzkości. Plądrując bezbronne, wobec jego brutalnej armii, ziemie Grecji poszukuje legendarnego Łuku - broni o niewyobrażalnej mocy, wykutej niegdyś w niebiosach przez Boga Wojny, Aresa. Ten kto posiądzie broń będzie dowodził czekającymi na uwolnienie Tytanami. Jedynym, który postanawia przeciwstawić się Hyperionowi jest wybrany przez bogów Tezeusz. W rękach tego prostego człowieka spoczywa teraz los ludzkości i tylko on może uratować ją przed całkowitą zagładą. Na ekranie Henry Cavill, Mickey Rourke, Kellan Lutz, Isabel Lucas, John Hurt, Luke Evans i inni.Film Agnieszki Holland(od 21 października) tym razem opowiada o słynnym czeskim uzdrowicielu, Janie Mikolášku. Obraz inspirowany prawdziwą historią zielarza Jana Mikoláška (Iwana Trojana), który poświęcił swoje życie opiece nad chorymi pomimo ogromnych przeszkód, jakie napotykał w życiu prywatnym i publicznym. Urodzony na przełomie XIX i XX wieku Mikolášek zdobył sławę i fortunę, stosując niekonwencjonalne metody leczenia wielu schorzeń. Uzdrowiciel, będący już przed II wojną dobrze znany w Czechosłowacji, zyskuje uznanie i bogactwo zarówno w czasie okupacji hitlerowskiej, jak i pod rządami komunistycznymi. Jeden po drugim, każdy reżim chce wykorzystać jego umiejętności, by w zamian zapewnić mu ochronę. Pytanie jednak, jak wysokie będą koszty utrzymania tego status quo w miarę odwracania się fali?(od 28 października). Lata siedemdziesiąte. Carson Philipps (John Travolta) jest prywatnym detektywem, który zamierza uciec z Los Angeles, po tym, jak wyrwał Violet, córkę miejscowego bossa, ze szponów ojca. Aby uciec przed tymi, którzy chcieliby go zabić, przyjmuje sprawę z dala od Los Angeles, natykając się na mroczny, podziemny pierścień zakładów z udziałem świata footballu, osobliwego doktora Mitchella (Brendan Fraser) i Doca (Morgan Freeman), potężnego lokalnego biznesmena - właściciel klubu nocnego. Sprawy komplikują się, gdy rozgrywający drużyny footballowej, miejski idol, umiera podczas gry, a główną podejrzaną staje się Becky (Ella Bleu Travolta), jego młoda żona.(od 28 października). Dave (Aaron Johnson) jest nastoletnim fanem komiksów, marzącym o tym, aby zostać prawdziwym superbohaterem. Z mocnym postanowieniem naprawy świata przybiera pseudonim Kick-Ass, zakłada specjalny strój i maskę, a następnie wyrusza w miasto, aby walczyć ze złem. Jest jeden problem: kompletny brak nawet śladowej ilości supermocy... Decyzja jednak zapadła i od tej pory Kick-Ass będzie musiał stawić czoła najniebezpieczniejszym przestępcom. Wkrótce do chłopaka dołącza perfekcyjnie wytrenowana w zabijaniu jedenastolatka o ksywie Hit Girl oraz szkolący ją w krwawym fachu ojciec - Big Daddy (Nicolas Cage).