Durgi sezon "The Office PL" od listopada w Canal+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Nadchodzi drugi sezon serialu "The Office PL"

• Wszystkie odcinki nowego sezonu od 4 listopada 2022 roku w Canal+ Online

• Opublikowano pierwszy trailer

Drugi sezon "THE OFFICE PL" w Canal+

Sukces pierwszego sezonu kultowego "TheOffice" w polskiej, oryginalnej wersji zmotywował Canal+ do decyzji o kontynuacji produkcji. Zdjęcia drugiego sezonu rozpoczęły się w maju bieżącego roku, a dwa miesiące później na planie zdjęciowym padł ostatni klaps. Już 4 listopada widzowie Canal+ online będą mogli oglądać kolejnych 12 odcinków perypetii pracowników Kropliczanki - siedleckiego producenta wody mineralnej. Świat korporacyjnych absurdów w soczewce, plejada nietuzinkowych bohaterów i łamiący wszelkie stereotypu humor określany jako "quilty pleasure" to przepis na dobrze spędzony wieczór. Na ekranie ponownie zobaczymy między innymi Michała Holca (Piotr Polak), Patrycję Kowalską (Vanessa Aleksander) i Darka Wasiaka (Adam Woronowicz).- Beata Ryczkowska dyrektorka produkcji oryginalnych Canal+ Polska.Dostępny jest także trailer zapowiadający nowe odcinki oraz oficjalny plakat. Po raz pierwszy zostały w nim pokazane nowe postacie i gościnne udziały z różnych odcinków. Zwiastun ujawnia również główny wątek drugiego sezonu, czyli rywalizację Michała i Patrycji o posadę w warszawskiej centrali firmy. Kto finalnie wygra ten pojedynek i otrzyma upragniony awans do stolicy? Odpowiedź poznamy już 4 listopada na platformie streamingowej Canal+ Online. Na antenie Canal+ Premium serial będzie emitowany od 18 listopada w pakietach czterech odcinków na jeden tydzień.