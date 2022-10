Kolejne rekordy słuchalności TOK FM

Łukasz Szewczyk

• TOK FM chwali się wynikami słuchalności

• Najwyższy w historii udział w czasie słuchania na poziomie 3,5% oraz największy zasięg dzienny, czyli dotarcie do ponad 1 mln słuchaczy dziennie

źródło danych: badanie Radio Track, Kantar Polska, pozycje w rankingu wg wskaźnika "udział w czasie słuchania"; dla populacji Polski oraz dla miast 200 tys+ i 500 tys+ fala: lipiec - wrzesień 2022 r. Dla miast: Warszawa, Trójmiasto, Wrocław, Poznań i Toruń fala: kwiecień - wrzesień 2022 r.

Zgodnie z nowymi wynikami badania Radio Track, realizowanego przez Kantar Polska, w okresie lipiec - wrzesień 2022 r. udział Radia TOK FM w czasie słuchania wyniósł aż 3,5%. To kolejny rekord TOK FM, które poprawiło swój wynik w stosunku do poprzedniego roku aż o ponad 31%. Rekordowy był również zasięg dzienny rozgłośni, która w analizowanych miesiącach docierała dziennie do 1 mln 45 tys. słuchaczy.- komentuje Kamila Ceran, redaktor naczelna stacji. -Radio TOK FM jest też jedną z chętniej słuchanych rozgłośni w 23 obszarach miejskich, w których nadawany jest jej program w eterze. W miesiącach lipiec - wrzesień br. stacja zajmowała pozycję wicelidera słuchalności w miastach powyżej 500 i 200 tys. mieszkańców, awansując w nich z 3. lokaty sprzed roku.Dodatkowo, w półroczu kwiecień - wrzesień 2022 r. Radio TOK FM znacząco poprawiło swoje wyniki z 2021 w poszczególnych miastach. Ponownie było najchętniej wybieraną przez słuchaczy rozgłośnią w Warszawie, drugą najchętniej włączaną stacją w Trójmieście, Wrocławiu i Poznaniu, a trzecią w Toruniu.