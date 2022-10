El Clasico z udziałem Lewandowskiego w Eleven Sports. Specjalna ramówka

Łukasz Szewczyk

• W najbliższą niedzielę (16 października) ELEVEN SPORTS pokaże na żywo słynne El Clásico, w którym Real Madryt zmierzy się z FC Barceloną.

• Robert Lewandowski może zostać pierwszym Polakiem, który strzeli gola w ligowym starciu dwóch najbardziej utytułowanych hiszpańskich klubów.

• Kanał Eleven Sports przygotował specjalną ramówkę

Spotkania Realu Madryt z FC Barceloną zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ale tym razem powodów do emocjonowania się El Clásico jest jeszcze więcej niż zwykle. Potęgi światowego futbolu idą w tym sezonie łeb w łeb i przystąpią do rywalizacji mając na koncie tyle samo punktów oraz zajmując dwa czołowe miejsca w ligowej tabeli. Stawką ich zmagań będzie fotel lidera i uzyskanie korzystnej pozycji przed intensywnym okresem do połowy listopada, który zdaniem wielu ekspertów może mieć duże znaczenie dla losów walki o mistrzostwo Hiszpanii. Występ Roberta Lewandowskiego w barwach zespołu z Katalonii może okazać się wyjątkowy, bo w ponad 90-letniej historii zmagań Realu z Barceloną w LaLiga jeszcze nigdy gola nie strzelił polski piłkarz! Na Estadio Santiago Bernabéu "Lewy" stoczy snajperski pojedynek z Karimem Benzemą, jednym ze swoich głównych konkurentów do korony króla strzelców LaLiga Santander. Obecnie w tym wyścigu prowadzi RL9, który ma na koncie dziewięć trafień, ale Francuz z pewnością będzie chciał wykorzystać każdą okazję, aby zmniejszyć dystans do rywala. Kibicom zaprezentują się także inne wielkie gwiazdy futbolu, m.in. Vinícius Júnior, Rodrygo, Federico Valverde, Luka Modrić, Ansu Fati, Raphinha, Pedri i Ousmane Dembélé.- powiedział,Sebastian Chabiniak, dziennikarz stacjiNajbardziej prestiżowemu meczowi ligowemu na świecie Eleven SPorts poświęci aż siedem godzin transmisji. Studio rozpocznie się już o 12:00, na ponad cztery godziny przed pierwszym gwizdkiem sędziego, i będzie dostępne w Eleven Sports 1 oraz na profilu ELEVEN SPORTS na Facebooku. W atmosferę zbliżającego się widowiska prosto z murawy Estadio Santiago Bernabéu wprowadzą widzów Mateusz Majak, Piotr Urban, Marcin Gazda, Maciej Kruk i Daniel Sobis. Nie zabraknie materiałów specjalnych, ciekawostek i rozmów dziennikarzy stacji ze znanymi postaciami świata futbolu, między innymi Ivánem Helguerą. Od 16:10 starcie gigantów ligi hiszpańskiej prosto ze stadionu będą komentować Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak. W studiu pomeczowym kibice będą mogli obejrzeć analizy ekspertów i wysłuchać wypowiedzi bohaterów tej szlagierowej konfrontacji. Transmisja zakończy się około 19:00, ale głównemu wydarzeniu dnia zostanie poświęcona również duża część magazynu Eleven Gol Live, który rozpocznie się o 23:00 w Eleven Sports 1.Niedziela (16 października):• 12:00 - 16:10(na żywo, również Facebook Live)na Estadio Santiago Bernabéu: Mateusz Majak, Piotr Urban, Marcin Gazda, Maciej Kruk i Daniel Sobis• godz. 16:10 - 18:10(na żywo), transmisja również w 4Kkomentarz z Estadio Santiago Bernabéu: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak• godz. 18:10 - 19:00(na żywo)• godz. 23:00 - 00:00- magazyn