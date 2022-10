Wieniawa, Margaret, Mata, Kaminski, Young Leosia nominowani do MTV EMA 2022

Łukasz Szewczyk

• Ogłoszono nominacje nagród MTV Europe Music Awards 2022

• Stawce przewodzi Harry Styles z aż siedmioma nominacjami, w tym dla najlepszego artysty, za najlepszą piosenkę i najlepszy teledysk.

• Do walki o nagrodę od miłośników polskiej muzyki stają: Julia Wieniawa, Margaret, Mata, Ralph Kaminski oraz Young Leosia

• Gala MTV EMA 2022 odbędzie się 13 listopada 2022 roku

PEŁNA LISTA NOMINOWANYCH DO NAGRÓD MTV EMA 2022

W tym roku z uwielbianymi i nagradzanymi już artystami konkuruje 17 wykonawców nominowanych do MTV EMA po raz pierwszy. To m.in. Chencho Corleone (z dwiema nominacjami), GAYLE (2), Stephen Sanchez (2), Dove Cameron, Doechii, Baby Keem, Kim Petras, Mae Muller, Saucy Santana, Shenseea, Summer Walker oraz Wet Leg.Jednak to nie wszystkie nowości, jakie nas czekają. Do 17 znanych już kategorii konkursu w tym roku wprowadzone zostały dwie kolejne - "Najlepszy teledysk długometrażowy" i "Najlepszy występ w metaverse".Na liście nominowanych z naszego kraju króluje oryginalność! W tym roku polscy widzowie MTV mogą wybierać spośród Maty i Young Leosi, popowych artystek - Margaret i Julii Wieniawy oraz lirycznego Ralpha Kaminskiego. O tym, kto zwycięży dowiemy się podczas finałowej gali już 13 listopada.Wcześniej należy wybrać swojego faworyta lub faworytkę z Polski oraz innych ulubionych wykonawców nominowanych w poszczególnych kategoriach i oddać na nich swoje głosy. Można to zrobić na stronie www.mtvema.com do godz. 23:59, 9 listopada.To będzie 29. gala MTV Europe Music Awards. Finał pierwszej edycji konkursu odbył się w 1994 roku przed Bramą Brandenburską w Berlinie. Organizatorzy wydarzenia po raz kolejny wracają więc do korzeni. 13 listopada w PSD Bank Dome w Düsseldorfie przed niemiecką publicznością wystąpią największe światowe gwiazdy muzyki. Na scenie na pewno nie zabraknie silnej reprezentacji z Polski. Transmisja gali będzie dostępna na kanałach MTV w ponad 170 krajach na całym świecie, w tym na MTV Polska.• Bad Bunny, Chencho Corleone - Me Porto Bonito• Harry Styles - As It Was• Jack Harlow - First Class• Lizzo - About Damn Time• Nicki Minaj - Super Freaky Girl• ROSALÍA - DESPECHÁ• BLACKPINK - Pink Venom• Doja Cat - Woman• Harry Styles - As It Was• Kendrick Lamar - The Heart Part 5• Nicki Minaj - Super Freaky Girl• Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)• Adele• Beyoncé• Harry Styles• Nicki Minaj• ROSALÍA• Taylor Swift• Bad Bunny, Chencho Corleone - Me Porto Bonito• David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue)• DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - STAYING ALIVE• Megan Thee Stallion & Dua Lipa - Sweetest Pie• Post Malone with Doja Cat - I Like You (A Happier Song)• Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito• Tiësto & Ava Max - The Motto• Coldplay• Ed Sheeran• Harry Styles• Kendrick Lamar• Lady Gaga• The Weeknd• Billie Eilish• Doja Cat• Ed Sheeran• Harry Styles• Lizzo• Taylor Swift• Baby Keem• Dove Cameron• GAYLE• SEVENTEEN• Stephen Sanchez• Tems• BLACKPINK• BTS• ITZY• LISA• SEVENTEEN• TWICE• Anitta• Bad Bunny• Becky G• J Balvin• ROSALÍA• Shakira• Calvin Harris• David Guetta• DJ Snake• Marshmello• Swedish House Mafia• Tiësto• Drake• Future• Jack Harlow• Kendrick Lamar• Lil Baby• Megan Thee Stallion• Nicki Minaj• Foo Fighters• Liam Gallagher• Måneskin• Muse• Red Hot Chili Peppers• The Killers• Gorillaz• Imagine Dragons• Panic! At The Disco• Tame Impala• Twenty One Pilots• YUNGBLUD• Chlöe• Givēon• H.E.R.• Khalid• Summer Walker• SZA• Foo Fighters - Studio 666• ROSALÍA - MOTOMAMI (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)• Stormzy - Mel Made Me Do It• Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, London• Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)• Ed Sheeran - 2step (feat. Lil Baby)• Kendrick Lamar - The Heart Part 5• Latto - P*ssy• Lizzo - About Damn Time• Sam Smith - Unholy (feat. Kim Petras)• Stromae - Fils de joie• BLACKPINK• BTS• Harry Styles• Lady Gaga• Nicki Minaj• Taylor Swift• Nessa Barrett• SEVENTEEN• Mae Muller• GAYLE• Shenseea• Omar Apollo• Wet Leg• Muni Long• Doechii• Saucy Santana• Stephen Sanchez• JVKE• BLACKPINK The Virtual | PUBG• BTS | Minecraft• Charli XCX | Roblox• Justin Bieber - An Interactive Virtual Experience | Wave• Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox• Julia Wieniawa• Margaret• Mata• Ralph Kamiński• Young Leosia