TVP z ofertą dla Stref Kibica na Mundial 2022

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska rozpoczyna proces udzielania licencji na organizację Stref Kibica podczas Mundialu w Katarze

tvp piłka / Materiały TVP

Telewizja Polska po raz kolejny jako jedyny podmiot na terenie Polski będzie odpowiedzialna za udzielanie licencji do pokazów publicznych wszystkich meczów Mistrzostw Świata w piłce nożnej FIFA w Katarze. Organizatorzy Stref Kibica, od samorządów po lokale gastronomiczne, mogą wypełniać specjalny formularz zgłoszeniowy przeznaczony zarówno dla organizatorów stref komercyjnych, jak również pokazów niekomercyjnych.Oferta skierowana jest do samorządów, agencji reklamowych, jednostek kultury czy innych prowadzących działalność gospodarczą podmiotów takich jak bary, puby, restauracje. -- mówi Monika Karasek, Dyrektor Biura Sprzedaży i Współpracy Międzynarodowej.- dodaje Łukasz Naczas, koordynator procesu licencyjnego, Kierownik Działu Krajowej Sprzedaży Licencji i Praw w TVP.Każdy podmiot organizujący pokaz publiczny meczów Mistrzostw Świata w Katarze zostanie wpisany na Oficjalną Listę Stref Kibica i będzie mógł zapraszać widzów na spotkania w całym okresie Mistrzostw, czyli od 20.11.2022 r. do 18.12.2022 r., kiedy to rozegrany zostanie wielki finał. Telewizja Polska jest oficjalnym nadawcą tego wydarzenia w naszym kraju.