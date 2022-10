Canal+ 4K Ultra HD i Canal+ online w ofercie TOYA

Łukasz Szewczyk

• Od piątku (14 października 2022 roku) abonenci sieci TOYA zyskają pełny dostęp do oferty Canal+

• Wśród nowości kanał Canal+ 4K Ultra HD oraz serwis streamingowy Canal+ Online

- mówi Jacek Kobierzycki, Dyrektor Generalny TOYA.Kanałdla wszystkich obecnych i nowych abonentów pakietu Canal+ Prestige w sieci TOYA.Canal+ 4K Ultra HD to kanał premium, w którym są transmitowane wybrane wydarzenia sportowe, w tym m.in. mecze PKO BP Ekstraklasy, hiszpańskiej LaLiga Santander oraz hity filmowe, seriale, produkcje oryginalne Canal+, widowiska muzyczne i programy dokumentalne. Wszystko w najwyższej jakości obrazu 4K Ultra HD. Kanał Canal+ 4K Ultra HD w sieci TOYA jest dostępny w odbiornikach cyfrowych TOYA (pozycja numer 69) oraz na komputerach i w Smart TV za pośrednictwem serwisu streamingowego Canal+ online.Z koleiumożliwia oglądanie wszystkich 13 kanałów linearnych z pakietu Prestige, a dodatkowo dostęp do biblioteki VOD Canal+. Zawiera ona seriale, filmy, dokumenty i wiele oryginalnych produkcji własnych Canal+, w tym m.in. "Minuta Ciszy",""The Office PL", "Król", "Belfer", "Kruk", "Klangor" czy "Powrót". Dodatkową atrakcją dla abonentów jest dostęp do następujących kanałów tematycznych grupy Canal+: Ale Kino+, Planete+, Canal+ Kuchnia, Canal+ Domo, Novelas+, MiniMini+, teleTOON+, wraz z możliwością oglądania wybranych programów nawet po kilkunastu godzinach od emisji ( tzw. catch up). Warto zaznaczyć, że wszystkie kanały z pakietu Prestige oraz tematyczne są dostępne poza domem nie tylko w Polsce, ale i całej Unii Europejskiej.