"Starcie Celebrytów" na E! Entertainment

Łukasz Szewczyk

• E! Entertainment rozpoczyna emisję programu kulinarnego z największymi gwiazdami Hollywood

"Starcie Celebrytów" to nowy program kulinarny na kanale E! Poprowadzi go Joel McHale, aktor, komik i były gospodarz "The Soup". Tym razem wcieli się w rolę prokuratora, sędziego i ławy przysięgłych, a popkulturowe różnice zdań rozstrzygać będzie w bitwie na potrawy. Gwiazdy będą rywalizowały w kulinarnych starciach za pomocą noży kuchennych i przeróżnych przypraw. Na zakończenie każdego odcinka Joel przeprowadzi ostateczny test smaku i wyłoni zwycięzcę. Nagrodą w tym starciu jest trofeum i 10 000 dolarów, które zwycięzca przeznaczy na wybrany przez siebie cel charytatywny. Zobaczcie kto przygotuje najlepsze danie w Hollywood Hills, a kto będzie musiał zjeść "ciasto pokory".Premierowy odcinek w niedzielę 23 października o godzinie 21:00 na kanale E!