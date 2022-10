"Sing 2" w Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• Musical "Sing 2", sequel nominowanej do dwóch Złotych Globów produkcji, jest już dostępny w Canal+ Online.

Miś koala Buster Moon i jego rozśpiewana ekipa powracają w kontynuacji hitowego animowanego musicalu, który zarobił na świecie aż 634 miliony dolarów i podbił serca widzów (nie tylko tych najmłodszych). Tym razem jeż Ash, goryl Jonny, słonica Meena, świnka Rosita, prosiaczek Gunter oraz żaba Panna Crawley ruszają na podbój wielkiego miasta, pragnąc wystawić swój nowy spektakl na deskach teatru Crystal w światowej stolicy rozrywki, Redshore City. Zadanie wcale nie jest takie proste, gdyż bezwzględny wilk Jimmy Crystal i zarazem szef agencji rozrywkowej, wcale nie chce ich na scenie. Jedyną szansą na występ okazuje się namówienie do współpracy niegdysiejszej gwiazdy rocka, Claya Callowaya. Problem w tym, że po śmierci swojej żony lew porzucił muzyczną karierę i ukrył się przed światem. Czy Busterowi i jego kompanom uda się namówić go do powrotu na scenę?to propozycja dla widzów w każdym wieku: z jednej strony świetna rozrywka pełna uniwersalnego poczucia humoru, z drugiej historia z morałem. Billie Eilish, Prince, Elton John, Adele, U2, Beyoncé, Ed Sheeran - to początek długiej listy gwiazd, których utwory zostały wykorzystane przez twórców animacji. Muzycznym smaczkiem jest fakt, że z animacją związany jest wielki comeback zespołu U2. Irlandzka grupa, która przez trzy lata nie wydała żadnego singla, ani nie zagrała trasy koncertowej, powróciła nagle w listopadzie ubiegłego roku z piosenką "Your Song Saved My Life" promującą właśnie "Sing 2"..Niedawno w bibliotece serwisu Canal+ Online pojawiła się inna familijna opowieść o sympatycznych zwierzętach. W "O czym dzisiaj marzą zwierzęta" widzowie poznają sympatyczną wombat Maggie, która próbuje odnaleźć swojego przyjaciela Bradley'a zaginionego w tajemniczych okolicznościach. W trakcie poszukiwań zbieg okoliczności sprawia, że Maggie staje się lokalną superbohaterką.Z koleikontynuacja nominowanej do Oscara animacji "Dzieciak rządzi" w reżyserii autora trylogii "Madagaskar", Toma McGratha. W sequelu bohaterowie pierwszej części, bracia Tim i Ted, są już dorośli. Ted to odnoszący sukcesy biznesmen. Tim natomiast mieszka na przedmieściach wraz z żoną Carol i dwiema córkami. Młodsza z dziewczynek, Tina, okazuje się tajną agentką BabyCorp. Pewnego dnia otrzymuje zadanie zinfiltrowania szkoły starszej siostry i odkrycia mrocznych sekretów jej założyciela - dr. Erwina Armstronga.Wszystkie filmy są dostępne w serwisie Canal+ Online.