Serial "To nie ze mną" z premierą w serwisie FilmBox+ przed emisją w TV

Łukasz Szewczyk

• Serial "To nie ze mną" to pierwsza oryginalna produkcja fabularna Grupy Kino Polska

• Nowa produkcja zostanie udostępniona w serwisie FilmBox+ dzień przed premierą w Stopklatce.

- komentuje Małgorzata Łupina, Dyrektorka Programowa i ds. Produkcji Telewizyjnej w Grupie Kino Polska. -- dodaje Łupina."To nie ze mną" to ciepła, pełna humoru opowieść o miłości, rodzinie, przyjaźni i odwadze bycia sobą. Bohaterami tej historii są Tosia i Michał - seryjni single, którzy najchętniej wzięliby antidotum na miłość. Różni ich wszystko. Ona jest energiczną i niezależną mechaniczką samochodową, on - pełnym ogłady lekarzem, który samotnie wychowuje córki. Mimo wszystko los płata figla i postanawia dokonać czegoś pozornie niewykonalnego - zeswatać tych dwoje.Serial "To nie ze mną" będzie miał premierę w Stopklatce w niedzielę, 16 października, o godz. 17:00. W każdą niedzielę stacja wyemituje po dwa premierowe odcinki.W serwisie FilmBox+ są już dostępne inne produkcje Grupy Kino Polska, m.in. niezwykły show randkowy "Magia nagości. Polska", który cieszy się bardzo dużą popularnością wśród widzów oraz serie "Dom w cenie mieszkania" i "Złoty interes" (Zoom TV).