Nowy sezon "Totalnych remontów Szelągowskiej"

Łukasz Szewczyk

• Jakie wyzwania czekają na ekipę w piątym sezonie programu "Totalne remonty Szelągowskiej"

Większości z nas nawet najmniejszy remont kojarzy się z niezłym zamieszaniem, koniecznością podejmowania setek decyzji, stresem i ciągłą walką z fachowcami. Tymczasem jest ktoś, kto w takich sytuacjach czuje się jak ryba w wodzie.Projektantka wnętrz Dorota Szelągowska już po raz piąty ruszy w podróż po całej Polsce, żeby pomóc tym, którzy naprawdę tego potrzebują. Na tapet weźmie nie tylko mieszkania, ale i domy. Właściwe miejsca do remontu wskażą jej ludzie, którzy chcą się odwdzięczyć swoim prywatnym bohaterem za dobro, które od nich dostali.W kolejnym sezonie programu producenci postawili na niesamowite i wzruszające historie rodzinne. Nie trzeba przecież organizować spektakularnych akcji społecznych czy zbiórek charytatywnych, żeby być bohaterem dla swoich najbliższych.Ela z Wałcza musiała przejąć opiekę nad swoim rodzeństwem po śmierci mamy. Swoje plany i marzenia odłożyła na później. Wszystko po to, żeby zapewnić pozostałym bezpieczny dach nad głową. Do programu zgłosiła ją siostra, która właśnie w taki sposób chciała podziękować swojej bohaterce za stworzenie domu pełnego miłości. Dorota wyremontuje także mieszkanie Agnieszce z Bydgoszczy, która na co dzień pracuje w ośrodku opiekuńczo - wychowawczym i samotnie wychowuje dwójkę małych dzieci. W Wildze ekipa "Totalnych remontów Szelągowskiej" zajmie się domem, w którym mieszka Marta - mama Karola i zastępcza opiekunka dwójki dzieci swojej siostry. Bohaterka musiała zrezygnować z pracy i swoich planów, żeby stworzyć dla całej trójki miejsce w którym będą czuły się kochane.Bohaterką premierowego odcinka jest Magda z Młynkowa. Obydwoje z mężem marzyli o dziecku, ale niestety nie było to możliwe. Po długich staraniach zdecydowali się na adopcję. Niestety partner Magdy wpadł w złe towarzystwo i uzależnił się od alkoholu. Ich rodzina rozpadała się krok po kroku. Magda wraz z dzieckiem postanowiła odejść i zadbać przede wszystkim o szczęście i spokój swojej córki. We dwie mieszkają w domu po dziadkach, który niestety jest kompletną ruiną. Tylko dach i nowe okna nie wymagają remontu. Było tam też jednak coś co zachwyciło Dorotę. To stary piec kaflowy, któremu projektantka wraz z Mariką postanowiły dać drugie życie. Swoje trzy grosze dołożył też Darek "Stolarz", który stworzył przed domem dodatkową przestrzeń do wypoczynku. Magda z Młynkowa zawsze "ma serce na dłoni" i choć sama ma niewiele, zawsze podzieli z innymi potrzebującymi. Po wizycie Doroty Szelągowskiej zmieni się całe jej życie. I nie chodzi tu tylko o remont